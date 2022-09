Russisch-ukrainische Umarmung: Wandbild sorgt für Proteste In Melbourne erhitzt ein Mural von einem ukrainischen und einem russischen Soldaten die Gemüter. Der ukrainische Botschafter spricht von einem „beleidigenden... dpa

Ein Wandgemälde in Australien zeigt einen ukrainischen Soldaten gemeinsam mit einem russischen - das sorgte für Proteste. Symbolbild David Ryder/ZUMA Press Wire/dpa/

Melbourne -Ein großes Wandgemälde, das einen russischen und einen ukrainischen Soldaten in einer Umarmung zeigt, hat in Australien für Proteste gesorgt. Das umstrittene sogenannte Mural in Melbourne stammt von dem Künstler Peter Seaton, der sich mittlerweile für das Werk entschuldigt und es in der Nacht zum Montag entfernt hat.