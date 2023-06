Michail Chodorkowski: Nur so verhindert der Westen, dass ein neuer Bandit Russland regiert

Noch am Samstag hat der russische Regierungskritiker und einstige Oligarch Michail Chodorkowski die Russen aufgefordert, den Chef der Wagner-Gruppe Jewgeni Prigoschin in seinem Kampf gegen die Führung der russischen Armee zu unterstützen. „So merkwürdig es klingen mag.“ Alles, was Putins Legitimität untergrabe, sei im Moment gut. Am Sonntag interpretierte er die Ereignisse in einem Twitter-Thread: Den versuchten Militärputsch Jewgeni Prigoschins nennt er eines der schwerwiegendsten politischen Ereignisse, die in den letzten 20 Jahren in Russland stattgefunden haben. Doch habe es die demokratische Opposition wieder versäumt, die Situation auszunutzen, weil sie sich auf andere Szenarien vorbereitet habe. „Die demokratische Bewegung muss eine Lektion lernen: „Ein Regimewechsel wird nicht an der Wahlurne herbeigeführt werden.“

Hätte Prigoschin die Macht mit der Duldung der demokratischen Kräfte übernommen, hätte er weder politische Gefangene freigelassen noch freie Wahlen ausgerufen, so Chodorkowski. „Prigoschins Meuterei zeigte dem Westen ein wahrscheinliches Szenario für einen Regimewechsel in Russland und die politischen Kräfte, die die Macht im Kreml übernehmen könnten.“

Chodorkowski interpretiert die Vorgänge als Zeichen für Putins Schwäche, er sieht darin ein Signal für das Ende von Putins Herrschaft. Nur sei Prigoschin ein ebensolcher, wenn nicht sogar ein noch größerer Bandit als Putin. „Wenn der Westen nicht will, dass ein neuer Bandit das nukleare Russland regiert, muss er auf die russische demokratische Anti-Kriegs-Opposition setzen und ihr eine Stimme geben.“

Bildstrecke

Wagner-Söldner in Rostow am Don Erik Romanenko/Imago Selfie mit dem Wagner-Chef: Jewgeni Prigoschin (r.) wird bei der Abfahrt aus Rostow gefeiert. AP Ein Wagner-Kämpfer sitzt neben einer Skulptur des Clowns Oleg Popow. Erik Romanenko/Imago Wagner-Söldner verlassen das Gebiet um Rostow. Sergey Pivovarov/Imago Schaulustige filmen Wagner-Kämpfer mit ihren Smartphones. Erik Romanenko/Imago Ein Söldner auf einem Panzer Erik Romanenko/Imago Vermummter Wagner-Kämpfer in Rostow Erik Romanenko/Imago Die Stadt Moskau bereitete ihre Verteidigung vor: Militärfahrzeug auf einer Zufahrtsstraße. Sofya Sandurskaya/Imago Polizisten in Moskau Valery Sharifulin/Imago Einsatz für die russische Nationalgarde Sofya Sandurskaya/TASS/Imago Der russische Präsident Wladimir Putin spricht zur Nation. Russian Presidential Press Service/dpa Wagner-Söldner stehen in Rostow auf einem Balkon. Roman RomokhovAFP Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin Prigozhin Press Service/AP 1 / 13

„Putin hat weder das Land noch die Truppen unter Kontrolle“

Es gebe durchaus Vereinigungen, auf die man dabei setzen könne, so Chodorkowski. Er nennt das von ihm zusammen mit dem russischen Dissidenten und Schachspieler Garri Kasparow gegründete Russische Aktionskomitee, dem viele der bekanntesten russischen Oppositionellen angehörten: Wenn westliche Behörden oppositionelle Vereinigungen als legitime Vertreter der russischen Gesellschaft mit den damit verbundenen Möglichkeiten anerkennen würden, würde dies der Opposition helfen.

„Der Westen muss sich entscheiden, mit wem er sich für die Zukunft Russlands verbündet, schreibt Chodorkowski. „Das wichtigste Ergebnis dieser Ereignisse war, dass Putin ernsthaft geschwächt wurde, seine Legitimität verlor und zu einer lahmen Ente wird.“

Es habe sich gezeigt, dass Putin weder das Land noch die Truppen unter Kontrolle hat, und die Bevölkerung ihm seine Mythen über den Krieg nicht glaube. „Er musste Lukaschenko und Kadyrow um Hilfe bitten, um die Meuterei zu beenden, und die Menschen in den eroberten Städten begrüßten die Wagner-Kämpfer.“

Chodorkowski über Prigoschin: Das war nicht alles nur Theater

„Prigoschins Marsch endete zwar nicht mit seiner Machtübernahme, aber er entmachtete Putin in erheblichem Maße und zog das Ende seiner Herrschaft vor. Deshalb können wir nicht sagen, dass dies alles nur Theater war – es war sehr real. (…) Jetzt wissen das Land und die Welt, dass es möglich ist, gegen Putin zu rebellieren, ohne niedergeschlagen zu werden, weil Putin schwach ist.

Michail Chodorkowski war der Chef von Yukos, einem der größten Ölproduzenten der Welt. Nachdem er Anfang 2003 bei einem im Fernsehen übertragenen Treffen mit Präsident Putin die Korruption kritisierte, wurde er noch im selben Jahr verhaftet und unter dem Vorwurf der Steuerhinterziehung und des Betrugs zu vierzehn Jahren Gefängnis verurteilt. Er wurde von Amnesty International zum prisoner of conscience erklärt und schließlich im Dezember 2013 freigelassen. Er lebt heute in London.