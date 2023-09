Es gibt einen Satz, der gerade ziemlich häufig in unserer Familie fällt. Der Satz heißt: „Das ist ja wie bei ‚Anna Karenina‘!“ Ein Ausruf eher, in dem Überraschung mitschwingt, manchmal auch Empörung.



Dazu muss man wissen, dass meine Tochter Anfang des Sommers einen Buchklub ins Leben gerufen hat. Einen digitalen Buchklub, denn ihr Freund, der mit zum Gründerteam gehörte, ist gerade für ein Stipendium in Chicago. Ich erfuhr durch Zufall davon, auch mit der Wahl des Buches hatte ich nichts zu tun: „Anna Karenina“, Lew Tolstoi, Russland, 19. Jahrhundert. Ein Klassiker, sagte meine Tochter, außerdem wolle sie mehr über Russland wissen. Wegen des Krieges in der Ukraine.

Die Jüngste im Buchklub war 24, die Älteste 85

Ich hatte das Buch als Teenager gelesen, erinnerte mich vor allem an den ersten Satz: „Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise.“ Ich habe ihn nie verstanden, was anderen Mitgliedern des Buchklubs ähnlich ging. Dazu gehörten: meine Tochter, ihr Freund, seine Mutter, sein Bruder, mein Mann, meine Schwiegermutter und ich. Zwei Familien aus Ost und West, die Jüngste 24, die Älteste 85.

Es ging mit Elan los – und mit Enttäuschungen. „Die kleine elitäre Gruppe, die Tolstoi uns vorstellt, repräsentiert nicht mal einen Bruchteil der russischen Gesellschaft und ist mit der heutigen Zeit nicht zu vergleichen“, stellte meine Tochter fest. Die Mutter ihres Freundes fand Anna egoistisch und unsympathisch. Ich entdeckte antisemitische Tendenzen in der Beschreibung eines geizigen Händlers mit jüdischem Namen: „vorspringendes Kinn, vorstehende, trübe Augen, flinke, knochige Finger, habichtsmäßiger Ausdruck des Gesichts“. Meine Schwiegermutter nahm Tolstoi in Schutz, er beschreibe nur die damalige Haltung in der Gesellschaft. „Gab es nicht damals ein schreckliches Pogrom in Russland?“, fragte der Bruder des Freundes.

So ging es weiter, wir lasen, schrieben, diskutierten, über Liebe und Eifersucht, über Tolstois Sicht auf das neu gegründete deutsche Kaiserreich, über die Figuren und über die Zeit. Stellten fest, wie absurd das Leben damals gewesen sein muss, mit all seinen Empfängen, Pferderennen, Kutschfahrten und Opernbesuchen. Und staunten, wie viele Parallelen es gab, wie ähnlich wir uns sind, dann doch, Russen und Deutsche, damals und heute.

Meinem Mann waren Tolstois männliche Helden „in ihrer hundehaften Unterwürfigkeit, ihrer Angeberei, ihrem Selbstmitleid“ vertraut. Ich war am meisten von Anna fasziniert, sie erinnerte mich an meine Freundin, die sich mit 27 das Leben genommen hatte. An Frauen, die versuchen, aus ihren Rollen auszubrechen, die lebenshungrig, hart und egoistisch sind, aber auch weich, verletzlich, verzagt.

Das ist ja wie bei „Anna Karenina“!

Meine Tochter ärgerte sich oft über den Autor, wie angepasst die Frauen bei ihm zu sein haben, die Männer aber machen können, was sie wollen. Ich merkte, wie es in ihr arbeitete, wie sie über diese Rolle nachdachte, auch ihre Rolle. Bat ich sie, mir beim Kochen zu helfen, sagte sie: „Frag doch Papa!“, sah zum Sofa, wo ihr Vater mit ihrem Bruder vor dem Fernseher saß, Bundesliga, Fußball gucken. Und blieb sitzen. Beim nächsten Mal sagte sie: „Das ist ja wie bei ‚Anna Karenina‘!“ Und irgendwann sagte ich es dann auch.



Manchmal hilft es, manchmal nicht. Manchmal lachen wir, manchmal nicht. Aber immer sind wir uns einig, dass „Anna Karenina“ zu den schönsten Erlebnissen gehörte in diesem Sommer, der gar nicht mehr zu Ende gehen will.