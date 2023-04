Sahra Wagenknecht bei „Lose Luder“: „Ich werde zu Hause auf Händen getragen“

Sahra Wagenknecht sieht sich im Dienste der „normalen Menschen“, das wird sie nicht müde zu erwähnen. Und so darf es die Hörer auch nicht wundern, dass die Politikerin der Einladung der Kabarettistin Désirée Nick gefolgt ist, deren Podcast, in dem sonst in erster Linie Reality-Sternchen interviewt werden, in der 100. und letzten Folge als Stargast zu beehren. Dass auch der Formattitel „Lose Luder“ die Politikerin nicht abschrecken konnte, zeugt allerdings durchaus von, wie Nick es beschreiben würde, Eiern.

Als „Luder, das alle anderen in den Schatten stellt“ kündigt Nick ihre Interviewpartnerin an, als „Frau, die von einem nicht auslöschbaren Feuer bewohnt wird“, als „Frau, die ihren Mann steht, die es wagt, Missfallen zu erregen, die Nein sagt, zu Dogmen und Diktaten“ und noch als vieles andere. Auch als „Soldatin“, was Wagenknecht sicher im übertragenen Sinne verstanden wissen will.

Denn natürlich geht es auch um Wagenknechts Haltung zu Russlands Krieg gegen die Ukraine, allerdings erst gegen Ende des knapp einstündigen Gesprächs, das Nick als „hot shit and fucking deep girls talk“ anpreist. Vorher sprechen die beiden über unfähige Kollegen mit Beruf, über die unfähige Berliner Verwaltung und die unfähige DDR-Regierung, die Wagenknecht weder erlaubte Philosophie noch Schauspiel zu studieren, wovon sie als junges Mädchen manchmal träumte, während sie die „großen Dramen“ las.

„Selbst Spaghetti mit Tomatensoße kann ein herrliches Gericht sein“

Als gar nicht unfähig beschreibt Wagenknecht dagegen ihren Ehemann Oskar Lafontaine, der zwar „kein Hausmann“ sei, aber gut kochen könne. Wir erfahren, dass das Ehepaar manchmal vegan und manchmal gern einen Entenbraten isst, aber „selbst Spaghetti mit Tomatensoße kann ein herrliches Gericht sein“, da sind sich Nick und Wagenknecht einig. Doch die Dschungelkönigin a.D. Nick will natürlich mehr, und überraschenderweise bekommt sie es auch.

„Ich kann mich fallenlassen“ erzählt Wagenknecht über ihre Beziehung, sie freue sich, freitags nach Hause zu kommen, wo sie von Oskar Lafontaine „auf Händen getragen“ werde. „Sonst würde ich das alles nicht durchhalten.“ Man kommt nicht umhin, sich zu erinnern, dass Wagenknecht wenige Minuten vorher noch erzählte, dass sie ob ihrer Talentlosigkeit fürs Netzwerken und Anbiedern als Politikerin nur begrenzt begabt sei.

Die Frage nach der potenziellen Gründung einer neuen Partei darf natürlich auch nicht fehlen, doch die Antwort bleibt vage. Man müsse darüber nachdenken, schließlich schrieben ihr so viele Menschen, deren Interessen von niemandem mehr vertreten werde, erklärt Wagenknecht. Das „unauslöschbare Feuer“ scheint bei diesem Themenkomplex allerdings eher auf Sparflamme zu lodern.

Unglücklich leitet Nick schließlich das Thema Ukraine ein, spricht vom „Krieg am Küchentisch“ und erzählt von ihrer Familie, in der jeder etwas anderes wählt. Noch unglücklicher springt Wagenknecht auf, spricht auch in Bezug auf den russischen Krieg von „aufeinander zugehen“, „Interessen ausgleichen“, „Kompromisse finden“. Das sei die Parallele zum Küchentisch: „Wenn man völlig starrsinnig seine Position verficht, eskalieren Konflikte, und ein Krieg beginnt.“ Zu erkennen, wie viel Zynismus in solchen Formulierungen mitschwingt, auch dafür fehlt Wagenknecht offensichtlich nach wie vor das Talent. So könnte man es wohlwollend ausdrücken.

Nick hält dagegen – und wird dafür von der miserablen Netzwerkerin Wagenknecht gleich eingeladen, in Kontakt zu bleiben und Alarm zu schlagen, wenn sie mal wieder „Mist gebaut“ habe.

Zum Abschluss geht es noch ums Styling, zum Beispiel um lange Hälse, die lange Ohrringe erfordern, dann verabschiedet sich Désirée Nick für vorerst unbestimmte Zeit von ihren Hörern. „Man sollte die Bühne verlassen, bevor der Applaus verebbt ist“ rät sie noch. Ob es auch von Bedeutung ist, wer applaudiert, das bleibt unerwähnt.