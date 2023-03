Saison 2023/24: Münchens Oper zwischen Himmel und Hölle Die aktuelle Lage der Welt geht an Bayerischen Staatsoper nicht spurlos vorbei. Was das Publikum demnächst erwarten kann. dpa

München -Die kommende Spielzeit an der Bayerischen Staatsoper München steht unter dem Eindruck globaler Krisen und Ängste. Die Welt sehe sich vor geopolitischen Herausforderungen und Krisen, sagte am Samstag Opernintendant Serge Dorny anlässlich der Vorstellung der Saison 2023/2024. „Wir wollen eine Debatte anregen.“ Das Motto: „Ein Brunnen, der in den Himmel schaut“, mit Musik zwischen den Polen Himmel und Hölle. „Auch die Oper - und das ist ihre inspirierende und zugleich tröstende Kraft - schwankt ständig zwischen ihnen.“