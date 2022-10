Samantha Cristoforetti stellt Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“ nach

Außerirdische Superlative gehören zu ihrer Biografie: Samantha Cristoforetti hat als erste Frau aus Europa einen Außenbordeinsatz an der Internationalen Raumstation ISS absolviert, sie hielt bis 2017 den Rekord beim Langzeit-Aufenthalt im All. Und seit September ist sie auch die erste Europäerin in der Chefposition im Weltraum. Mögen die zählbaren Rekorde der 45-jährigen Astronautin auch übertrumpft werden, die ideelle Bedeutung ihres Einsatzes für die Kultur ganz oben lässt sich kaum vergleichen. Gerade hat sie eine Szene aus Stanley Kubricks legendären Film „2001: Odyssee im Weltraum“ nachgestellt.

In den kommenden Tagen und Wochen sorgt Samantha Cristoforetti nun für die ordentliche Übergabe der Aufgaben auf der ISS ans nächste Team. Ihre Mission „Minerva“, Ende April begonnen, wird im Laufe dieses Monats zu Ende gehen. Cristoforetti, in Mailand geboren, kehrt dann zu ihrem Mann und den beiden Kindern nach Köln zurück, wo sie auf der Erde wohnt.

Zuvor hat sie also ihre wissenschaftlichen Experimente um ein kulturelles ergänzt: AstroSamantha, wie sie in den sozialen Medien heißt, fragte zunächst auf Twitter, ob es möglich sei, mit Klett-Sohlen im Weltraum zu laufen. Ihr Foto war überblendet von einem anderen Bild. Cineasten dürften es da bereits zugeordnet haben. Die Auflösung folgte am Sonnabend: „2022 A Space Odyssey“, schrieb sie da, und ein Kurzvideo zeigt Cristoforetti in weißem Anzug zu Klängen aus dem Donauwalzer von Johann Strauss in einer Röhre langsam Fuß vor Fuß setzend, bis sie kopfüber steht, sich abstößt und winkt.

„Star Trek“-Poster im Kinderzimmer

Sie hat damit die Flugbegleiterin aus Stanley Kubricks „2001: A Space Odyssey“ von 1968 nachgestellt. Der Regisseur ließ den Effekt mit einer rotierende Kulisse erzeugen, Cristoforetti konnte ihn in die Realität übersetzen. Bei ihrem letzten Weltraum-Aufenthalt, zu dem sie übrigens 500 Minibücher mit Zitaten aus der Weltliteratur von Dante bis Saint-Exupéry mitnahm, präsentierte sie sich bereits im „Star Trek“-Outfit. Und im Juni inszenierte sie eine Bild aus dem Oscar-prämierten Film „Gravity“ mit Sandra Bullock nach. Samantha Cristoforetti träumte schon als Kind vom Weltraum. Sie hatte keine Pferdebilder, sondern „Star Trek“-Poster im Zimmer hängen.