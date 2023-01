Sandra Hüller beim Filmfestival Max Ophüls Die meisten kennen sie wohl aus dem preisgekrönten Vater-Tochter-Drama „Toni Erdmann“: Aber Sandra Hüller fühlt sich auch in der Musik zuhause. dpa

Saarbrücken -Sandra Hüller empfindet die Auseinandersetzung mit ihren Rollen als Bereicherung. „Es sind oft Gedankenansätze, die man selber nicht hat. Das finde ich auch so spannend an dem Beruf“, sagte die mehrfach prämierte Schauspielerin („Toni Erdmann“) der Deutschen Presse-Agentur. Diese anderen Sichtweisen empfinde sie keinesfalls als Verpflichtung, sondern als gute Möglichkeit. „Ich bin nicht dazu gezwungen, sondern ich bekomme die Chance dazu, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu betrachten“, sagte die 44-Jährige am Rande des 44. Filmfestivals Max Ophüls Preis in Saarbrücken.