Sänger Vader Abraham gestorben Der niederländische Sänger Pierre Kartner wurde zunächst mit dem Lied über „Die kleine Kneipe“ berühmt. Doch beim ganz großen Durchbruch halfen die kleinen b... Annette Birschel , dpa

Vader Abraham, bürgerlich: Pierre Kartner mit Schlumpf im Arm. Horst Galuschka/dpa

Breda -Schwarzer Anzug, Fliege, langer weißer Bart, weiße Haare und immer auf dem Kopf - die schwarze Melone. So war der niederländische Schlagersänger Vader Abraham auch in Deutschland eine bekannte Figur. Oft waren in seinem Gefolge auch die kleinen blauen Comic-Figuren, die ihm Weltruhm verschafften. Der mit dem „Schlümpfe“-Lied bekannt gewordene Sänger war einer der ganz großen Stars der Schlagerszene in den 1970er und 80er Jahren.