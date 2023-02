Sängerin Lizzo in Hamburg gefeiert Endlich wieder Live-Konzerte. Beim Tourauftakt von Grammy-Gewinnerin Lizzo war in Hamburg Party angesagt. dpa

Hamburg -Die US-amerikanische Sängerin und Rapperin Lizzo hat vor einem feierfreudigen Publikum in Hamburg für eine starke Bühnenshow gesorgt. Im Rahmen ihrer „The Special Tour“ trat der 34-jährige Pop- und R'n'B-Star am Montagabend in einem pinken Leo-Outfit in der gut gefüllten Barclays Arena auf. Die Hits ihres neuen Albums und ihre beliebtesten Songs aus den Charts brachten selbst in den Sitzreihen der Arena die Fans zum Tanzen. Bereits nach dem zweiten Lied gab es die erste Standing Ovation für Lizzo, die gebürtig Melissa Jefferson heißt.