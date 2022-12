Schau zeigt zeichnerische Entwicklung von Max Liebermann Die Gemälde von Max Liebermann (1847-1935) zählen zu den wichtigsten Kunstwerken des Impressionismus in Deutschland. Eine Ausstellung in Berlin hat sich nun ... dpa

Berlin -Die Gemälde von Max Liebermann (1847-1935) zählen zu den wichtigsten Kunstwerken des Impressionismus in Deutschland. Eine Ausstellung in Berlin hat sich nun der zeichnerischen Entwicklung des Künstlers angenommen. Für „Liebermann zeichnet“ hat die Stiftung Brandenburger Tor das Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen Berlin ins Max Liebermann Haus geholt. Von Freitag an bis zum 5. März lässt sich anhand von 90 Einzelblättern und zwei Skizzenbüchern aus den unterschiedlichen Schaffensphasen der zeichnerische Weg Liebermanns nachvollziehen.