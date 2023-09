Schauspielerin Vicky Krieps in Toronto geehrt

Toronto -Die luxemburgische Schauspielerin Vicky Krieps ist beim 48. Toronto International Film Festival (TIFF) mit einem Preis ausgezeichnet worden. Die 39-Jährige („Corsage“) erhielt am Sonntagabend (Ortszeit) bei einer Galaveranstaltung in Toronto den Tribute Award „für ihr herausragendes Werk“, wie TIFF-CEO Cameron Bailey bei der Preisverleihung sagte. „Ihre Hingabe an ihr Handwerk und ihre Fähigkeit, vielfältige Rollen mit tiefgreifender Authentizität zu verkörpern, machen sie zu einer wahren Größe im Bereich des Kinos“, sagte Bailey.

Krieps bedankte sich in einer Rede beim Publikum und dem TIFF: „Danke! Denn diese Auszeichnung bedeutet, dass ihr meine Filme anseht. Und das ist das Wichtigste. Ich mache viele Filme, die unabhängig und oft nicht leicht zu verwirklichen sind. Und dass diese Filme gesehen werden, verdanke ich euch und den Filmfestivals.“

Die Schauspielerin ist beim TIFF in Viggo Mortensens Regiewerk „The Dead Don't Hurt“ zu sehen, der am Freitag Weltpremiere feierte. Mortensen und Krieps spielen in dem Western Einwanderer, die in den 1860er Jahren versuchen, sich in einer korrupten Stadt in Nevada ein neues Leben aufzubauen.

Colman Domingo wurde ebenfalls geehrt

Neben Krieps erhielt der US-Schauspieler Colman Domingo („Ma Rainey's Black Bottom“) die Auszeichnung. Mit weiteren Preisen wurden die Regisseure Pedro Almodóvar und Spike Lee, sowie die Schauspieler Andy Lau und Patricia Arquette geehrt.

Arquette stellte beim TIFF ihr Regiedebüt „Gonzo Girl“ vor. Sie gab in ihrer Dankesrede zu, dass der Übergang von der Schauspielerei zur Regie eines Low-Budget-Films nicht einfach gewesen sei. „Aber wenn ich eines über mich weiß, dann, dass ich eine verdammt gute Arbeitsmoral habe“, sagte Arquette. „Gebt mir den Job und ich werde ihn so gut wie möglich machen.“

Beim 48. Toronto International Film Festival werden zehn Tage lang über 240 internationale Filmproduktionen gezeigt. Am 17. September wird der TIFF-Siegerfilm verkündet, den in Toronto traditionell das Publikum wählt.