Schiffbruch ohne Happy End: Warum Tim Shaddock seinen Hund Bella zurücklässt

Drei Monate lang trieben Tim Shaddock und sein Hund Bella in ihrem schiffbrüchigen Katamaran auf dem Pazifischen Ozean – ohne Aussicht auf Rettung. Und dann gab es ein Happy End.



Die beiden wurden durch einen unwahrscheinlichen Zufall von einem Thunfischfänger gerettet. Doch nun wird Tim Shaddock ohne Bella in seine Heimat Australien zurückfliegen. Der Hund hat ein neues Herrchen, es ist ein Mitglied der Schiffsmannschaft. Warum?

Bella und ihr neues Herrchen Ulises Ruiz/AFP

Mehreren australischen Medien erklärte Timothy Shaddock sein Handeln. Über Bella sagte er: „Sie ist erstaunlich, einfach unglaublich, ein wunderschönes Tier und ich bin dankbar, dass sie am Leben ist.“ Sie sei viel tapferer als er selber. Es seien die extrem strengen australischen Bestimmungen für die Einfuhr von Hunden und Katzen, die ihn zu diesem Schritt bewogen haben. Bella hätte vor der Einfuhr in einem Land leben müssen, das Australien als sicher gilt. Mexiko gehört nicht dazu.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Bella war dem schiffbrüchigen Tim Shaddock in Mexiko zugelaufen

Dort aber war Bella Tim Shaddock zugelaufen, von La Paz aus war er in See gestochen. Davor, so erzählte er, habe er dreimal versucht, den Hund an Land unterzubringen. Die beiden kannten einander also noch nicht so lang. Und trotzdem muss diese, die Vorstellungskraft enorm anregende Zeit, in der sie auf dem Ozean trieben, zusammengeschweißt haben.

Auf diese Fortsetzung der Geschichte nach dem Happy End, auf dieses Danach hätte man gern verzichtet und direkt nach der Rettung abgeblendet. So, wie es bei Kurt Tucholsky heißt.

Die beiden Schiffbrüchigen Tim Shaddock und Bella kurz nach der Rettung Grupomar

Ja, ja, das Leben ist kein Hollywood-Film, sondern ein Ort, an dem auch eine Beziehung wie die zwischen Tim und Bella Impfpflicht, Quarantänevorschriften und der Bestimmung sicherer Herkunftsländer unterworfen ist. Nur irgendwie hätte man von Tim Shaddock erwartet, dass er das Unmögliche zum zweiten Mal möglich macht. Doch er hat nicht mal den Versuch unternommen. Das gute Gefühl ist weg, stattdessen lernt man etwas über das Wesen der Enttäuschung. Letztes Bild: Tim Shaddock geht an Land. Er ist allein.