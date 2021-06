Berlin - Womit beleidigen sich Viren? Mit Impfwörtern! Die meisten Menschen waren weder am Anfang noch in dem langen Jahr nach Ausbruch der Pandemie davon begeistert. Manchen ist das Thema so über, dass sie ein Hüllwort (wie Armloch oder Scheibenkleister) benutzen und anstatt Coronakrise lieber C-Wort sagen oder schreiben.

Von den Deutschen werden Pandemie, Covid, Covid-19 und Corona synonym gebraucht, und so kann man alle im Folgenden erwähnten Schimpfwörter entsprechend variieren.

Zuerst wurden und werden die Viren selber beschimpft, was diese aber insgesamt wenig beeindruckt hat. Wuhan-, China- oder Chinesen-Virus, britischer Virus oder Britenvirus, Südafrika-Virus, die Mutante aus Indien oder die Mutation aus Brasilien, die Bezeichnungen haben gemeinsam, dass ein xenophober Ton mitklingt, am deutlichsten bei Trump.

Semantische Schuldzuweisung

Klar ist, wer Schuld hat, das sind die Covidioten, also Menschen, die sich in der Pandemie falsch verhalten. Harmlos sind da noch die Corona-Sünder, denn wir sind alle kleine Sünderlein, im Gegensatz zu den Coronasuperverbreitern, Multi-Spreadern und -Treibern, den Virenbombern und -schleudern, die uns das alles eingebrockt haben.

Dann kommen die Lockdownverweigerer, Lockerungsdrängler, Maskengegner, die Nacktnasen mit Nasenpimmel und die Maskenmuffel. Da viele Männer überzeugt waren, mit einer Maske durch die gesamte Pandemie zu kommen, ist ungeklärt, wer für die Ausbreitung mehr Verantwortung trägt, die Maskenmuffel oder die Muffelmasken der Dauerbenutzer. Auch die Klopapierhamster oder -prepper haben in der Anfangszeit den Alltag erschwert.

Was ein Wirrologe ist, erschließt sich wahrscheinlich jedem, denn wir alle haben mindestens einen davon im Familien- und Freundeskreis oder schon einmal einen im Internet oder Fernsehen gesehen. Ein Wirrologe hat eine eigene Expertise, egal ob er in der Virologie Erfahrung hat oder nicht, er zeigt einem ungefragt eine Fülle von Widersprüchen in Politik und Berichterstattung auf und ignoriert dabei, dass seine Ausführungen um ein Vielfaches widersprüchlicher sind.

Corona-Petzen zeigen Personen bei der Polizei an, die sich ihrer Meinung nach nicht an die Regeln halten. Aber auch, wer nicht Opfer von Denunzianten wird, kann von Corona-Scham oder -Shaming befallen werden, wie zum Beispiel ich selbst, als ich es von Januar bis April vorzog, auf Gran Canaria Fußball zu spielen und zu baden, anstatt nach Empfehlung der Bundesregierung gefälligst meinen Arsch zu Hause zu lassen.

Mit Aluhut bezeichnete man ursprünglich Spinner, die sich vor Satelliten- oder Weltraumstrahlung durch einen Aluhut schützten. Manch stolzer Querdenker trägt in Anspielung darauf an Hose, Handgelenk oder Hals aus Folie gerollte Alu-Bommeln oder -kugeln.

Quarantänebrecher oder -ausbrecher taten ein Übriges und nicht nur sie schimpften über den Salamilockdown. Als Corona-RAF wird eine Gruppe diffamiert, von der man extremistischen Protest erwartet. Andere Beschimpfungen für sie sind Covid-19- oder Corona-Leugner. Sie selbst sehen sich lediglich als Corona-Kritiker- oder -Rebellen und unser politisches System ist für sie keine Demokratie, sondern eine Hygiene- oder Corona-Diktatur, gern auch -Regime oder sogar Corona-Faschismus mit coronaesken Verordnungen, kurz: eine Plandemie.

Fortsetzung folgt.