Es soll Leute geben, die das nicht mögen: kleine, unverfängliche Gespräche zwischen Tür und Angel, wie's denn so geht und was das Wetter so macht. Sie mögen’s nicht, weil es strenggenommen nicht seriös ist, über das eigene Befinden nur einen Satz zu verlieren oder zwei. Und wenn man erst anfängt übers Klima zu reden, ist so ein Partyabend auch schnell versaut.