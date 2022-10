Oh Zeiten, oh Sitten: Immanuel Kant taugt neuerdings als Einschlafhilfe

Rund ein Viertel der Deutschen leidet an Schlafstörungen. Dabei ist Schlaf so wichtig. Im Schlaf regeneriert sich unser Körper, er stärkt das Immunsystem, macht einen in jeder Hinsicht leistungsfähig, bewahrt einen davor, verrückt zu werden. Schlafentzug ist eine Foltermethode.

Aber wie bloß wird man die elenden Gedanken los, die einen im Bett plagen, wenn man eigentlich einschlafen will? Was hilft dagegen? Aufstehen und bügeln, heißt ein Ratschlag, keine aufregende Lektüre nach 21 Uhr, kein Handyscrolling im Bett.

Hunderttausende Deutsche vertrauen sich in dieser sensiblen Phase Toby Baier und seinem „Einschlafen-Podcast“ an. Allein auf Spotify erreicht er bis zu 200.000 Downloads pro Folge. Jede ist etwa eine Stunde lang. Über 500 Episoden hat Toby Baier bisher veröffentlicht. Dabei ist er eigentlich Informatiker.

Wie man die Deutschen am besten anödet

Das Funktionsprinzip kennt jeder, der Kinder hat. Zum Einschlafen wird vorgelesen. Nichts anderes tut Toby Baier, nachdem er mit seiner unglaublich samtigen, sanften Stimme ein wenig über dies und das geplaudert hat. Das Kriterium, nach dem er seine Bücher auswählt: Sie müssen langweilig sein. Für Baier haben etwa Rainer Marias Rilkes Gedichte die gesuchte Qualität. Aber vor allem kommt eines der wichtigsten Werke in der Geschichte der Philosophie zu der zweifelhaften Ehre, die Deutschen so sehr anzuöden, dass sie dabei in den Schlaf gleiten: Immanuel Kants Hauptwerk „Die Kritik der reinen Vernunft“. So klingt das bei Toby Baier: „Immanuel Kant, ‚Kritik der reinen Vernunft‘, zweiter Band. Wir sind auf Seite B769 in der transzendentalen Methodenlehre, Abschnitt Disziplin im polemischen Gebrauche. Augen zu und zugehört.“

Ein weiteres Kriterium, das die Bücher für ihre Anwendung im „Einschlafen-Podcast“ qualifiziert: Sie sind gemeinfrei. Rilke und Kant sind bereits vor mehr als 70 Jahren gestorben, ihr Urheberrecht ist somit erloschen. Das heißt, Toby Baier entstehen keine Kosten, wenn er Kant und Rilke benutzt, missbraucht oder wie immer man es nennen will.

Im Jahr 2004 wurde Kants 200. Todestag gefeiert und die immense Bedeutung hervorgehoben, die dieser Philosoph bis heute hat: die universalistische Ethik, die es ohne ihn nicht gäbe, genau wie das globale Rechtssystem. Nur den Einschläferer Kant hat damals keiner gewürdigt. Dies sei hiermit nachgeholt: Kant – der Stoff, aus dem die Träume sind.