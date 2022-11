Schlösser-Stiftung befürwortet Kulturpass für 18-Jährige Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg befürwortet einen Kulturpass für 18-Jährige in Deutschland. Der Generaldirektor der Stiftung ... dpa

Claudia Roth (Bündnis 90/Die Grünen), Staatsministerin für Kultur, spricht beim Bundesparteitag. Kay Nietfeld/dpa/Archiv

Potsdam -Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg befürwortet einen Kulturpass für 18-Jährige in Deutschland. Der Generaldirektor der Stiftung in Potsdam, Christoph Martin Vogtherr, sagte laut einer Mitteilung: „Das ist nach den durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen eine ebenso erfreuliche wie sinnvolle Initiative, gerade Jugendlichen den Zugang zur Kultur zu erleichtern.“ In Frankreich sei der Kulturpass bereits ein Erfolg.