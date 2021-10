Unter Gentrifizierung versteht der Soziologe die Verdrängung einkommensschwächerer Haushalte durch wohlhabendere Haushalte in innerstädtischen Quartieren. Klischeehaft gesprochen: Ein diabolisch keckernder Immobilienmakler parkt seinen Porsche vor einem Gründerzeitjuwel in einem Berliner Kiez, in Friedrichshain oder Neukölln. Die Alteingesessenen suchen alsbald das Weite, in ihre sanierten Wohnungen ziehen dann irgendein Banker oder Anwalt mit Barbour-Jacke und Weißweinkühlschrank ein, der sich diese frechen Quadratmeterpreise auch leisten kann.

In der klischeebereinigten Wirklichkeit suchten aber oft mittelalte Paare aus dem Süden einen Parkplatz für ihren SUV in den besagten Vierteln, sorgende Eltern, die für ihre hochschulreife Brut eine repräsentative Bleibe in der Hauptstadt benötigten. Betongold als Geldanlage, Erbmasse und Rentenzuschuss, auf jeden Fall mit Rendite, so lautete jedenfalls der clevere Vorschlag des Steuerberaters. Söhne und Töchter aus dem vergleichsweise einkommensstarken Schwaben wohnten zum Hochschulstudium also gern mal in der Zweit- oder Fünftwohnung der Eltern in der pulsierenden Metropole, am liebsten auf Fischgrätparkett und mit einem Kasten Tannenzäpfle auf dem Balkon. Jeder im Südwesten kennt jemanden, dessen Kind in Berlin mietfrei im Eigentum der Eltern sein MacBook aufklappt.

Doch seit in Berlin das Gerücht von Enteignungen die Runde macht, ist Berlin nicht mehr die erste Wahl. Zur kapitalistischen Triebabfuhr taugt die Stadt nicht mehr, zumindest hat es den Anschein. Man investiert nun lieber vor der Haustür, entdeckt die Qualitäten von Tübingen oder Stuttgart neu und gibt augenrollend zu Protokoll: Berlin ist auch nicht mehr das, was es einmal war.

Und plötzlich ist man als Ureinwohner einer Schwabenkapitale in dem ohnehin schon überteuerten Innenstadtquartier umgeben von Wohngemeinschaften mit wohlhabenden Studenten, deren gestresste Eltern vor dem Haus einen Parkplatz für ihren Stadtpanzer mit Doppelkennzeichen suchen. Andauernd wird ein- und ausgezogen, auch sonntags, die Handwerker geben sich die Klinke in die Hand, solange bis alles verdrängt ist, was keine Win-win-Investition verspricht. Alte Leute. Ausländer. Arme. Die berühmten drei A. Nebenan wohnt jetzt auch einer ganz allein für sich, im sanierten Altbau, unter hohen Decken mit Stuck, auf 80 Quadratmetern Parkett und Jugendstilfliesen. Eine Familie musste für den 20-Jährigen weichen, Eigenbedarfskündigung, tja, dabei zahlten diese Schöner-wohnen-Opfer eine vierstellige Miete. Gentrifizierung? Der Kulturwissenschaftler spricht von transzendentaler Obdachlosigkeit.

Der junge Herr, ein lärmender Skater, steht übrigens auf den Wartelisten diverser Studiengänge, die allesamt nicht in Berlin sind. Das sagt seine Mutter, eine gepflegte SUV-Fahrerin, sie ist – soviel wurde im kurzen Treppenhausgeschnatter deutlich – total überzeugt von der Hochbegabung ihres eigentlich recht tumb wirkenden Sprösslings. Zu seiner Einweihungsparty hat der Schnösel die Mitbewohner vor dem anstehenden Partylärm gewarnt, auf dem angeklebten Zettel im Eingangsbereich waren drei von Hand geschriebene neudeutsche Sätze mit lediglich acht Rechtschreibfehlern zu bewundern. „Falls es Propleme gibt bitte Melden.“ Ja, es gibt „Propleme“. Danke auch, Berlin!