Schriftsteller Gerhard Wolf gestorben Er war über Jahrzehnte ein wichtiger Mentor für Autoren in der DDR. Jetzt ist der Schriftsteller Gerhard Wolf, Ehemann von Christa Wolf, in Berlin gestorben. dpa

ARCHIV - Der Schriftsteller Gerhard Wolf starb im Alter von 94 Jahren in Berlin. en/dpa picture alliance / Jörg Carstens

Berlin -Der Schriftsteller Gerhard Wolf („Beschreibung eines Zimmers“) ist im Alter von 94 Jahren gestorben. Das bestätigte eine Sprecherin des Aufbau-Verlags am Mittwoch unter Berufung auf die Familie. Wolf, Ehemann der Schriftstellerin Christa Wolf (1929-2011), starb demnach am Dienstag in Berlin.