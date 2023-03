Michel Houellebecq fühlt sich nach Mitwirken in Sexfilm wie ein Vergewaltigungsopfer

Es ist noch nicht vorbei mit dem aberwitzigen Streit um den mutmaßlichen Sexfilm mit dem französischen Schriftsteller Michel Houellebecq in der Hauptrolle, und man fragt sich, ob und wie diese bizarre Affäre den Schriftsteller Houellebecq („Serotonin“, „Elementarteilchen“, „Vernichten“) beschädigen wird, der vergangenes Jahr als Kandidat für den Literaturnobelpreis gehandelt wurde.

Statt die Angelegenheit auf sich beruhen zu lassen, will Houellebecq nun Berufung gegen das am Dienstag ergangene niederländische Gerichtsurteil einlegen, das die Veröffentlichung des Films erlaubt. Das sagte er der Deutschen Presseagentur. Der 67-jährige Autor hat einen Prozess gegen das niederländische Kunstkollektiv Kirac verloren, das den Film gemacht hat.

Houellebecq wollte den Film verbieten lassen, nachdem er den Trailer gesehen hatte. Darin ist der Autor mit nacktem Oberkörper in einem Bett zu sehen, später mit einem schwarzen Pyjama. Er küsst und umarmt er eine junge, leichtbekleidete Frau. In einem am Freitag erschienenen Interview mit der Süddeutschen Zeitung nennt Houellebecq den Trailer „widerlich“.

Vor Gericht ging es um den Vertrag zwischen Houellebecq und dem Kollektiv Kirac, in dem der Autor zugestimmt hat, an dem Filmprojekt mitzuwirken. Der Richter erklärte diesen Vertrag für legal, auch wenn Houellebecq behauptet hatte, er sei deprimiert gewesen, als er an dem Film mitarbeitete. Er sei müde und betrunken gewesen, als er den Vertrag unterzeichnete. Er hätte nicht gewusst, worauf er sich einlässt. Sein Anwalt habe ihn nun gebeten, alle Rezepte für die Antidepressiva und Angsthemmer zu finden, die er damals nahm, sagte Houellebecq in dem Interview.

Houellebecq wirft dem Filmemacher vor, ihn zerstören zu wollen

Seine Unterschrift unter diesen Vertrag sei „vielleicht das Dümmste gewesen, was ich je in meinem Leben gemacht habe“, heißt es weiter. Berufung habe er auf Anraten seines Agenten eingelegt, dem gegenüber er ein schreckliches Schamgefühl habe, weil er ihm den Vertrag mit Kirac nicht vorgelegt habe. Dem Filmemacher Stefan Ruitenbeek von Kirac wirft er in dem Gespräch vor, ihn zerstören zu wollen, um berühmt zu werden.

Er fühle sich jetzt, wie es Frauen erzählen, die vergewaltigt wurden, sagt er in dem Interview: „Sie haben das Gefühl, dass ihr Körper nicht mehr ganz ihnen gehört. Sie schämen sich, obwohl sie sich nicht schämen sollten. Aber sie schämen sich trotzdem. Und dann ekeln sie sich vor Sex. Ich habe nun alle diese Symptome.“

Der Film mit dem Titel „Kirac 27“ sollte ursprünglich am 11. März online veröffentlicht werden. Da Houellebecq nun in Berufung geht, wird sich die Premiere auf unbestimmte Zeit verzögern.