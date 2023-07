Zweimal 18. Mai: Was ich in der Trauerrede über meinen Vater sage und was nicht

Eine Woche nachdem mein Vater gestorben war, fuhr ich nach Rheinsberg, um mein Stadtschreiber-Amt anzutreten. Das erste und letzte Mal war ich am 18. Mai 1986 hier gewesen. Mit meiner damaligen Ehefrau, unserem fast dreijährigen Sohn und meinem Vater. Es war sein Geburtstag, der neunundvierzigste, und er hatte sich diesen Ausflug gewünscht. Rheinsberg mit seinem schönen Schloss war das Ruhevolle, das Idyllische.

Den Stress allerdings, der meist sein Begleiter war, nahm er mit auf die Reise. Das Nörgeln, seine kommunikative Selbststütze, und das Nicht-Warten-Können übertrugen sich auf mich und auf meinen Sohn. Der war ohnehin ein überaus bewegungsfreudiges Kind, und als wir in einem Restaurant Mittagspause machten, rannte er hinaus auf die Straße und, ohne nach links und rechts zu schauen, über den Fahrdamm, der eine Kurve bildete, sodass ein Autofahrer erst spät, zu spät ihn hätte sehen können.

Ich schreibe die Trauerrede für meinen Vater und frage mich, ob es passen würde, dieses Ereignis einzuflechten. Meine Ex-Frau war hochschwanger; unser zweites Kind sollte in drei Wochen kommen, kam aber bereits fünf Tage nach dem Ausflug. Vor allem jedoch: Was wäre gewesen, wenn unser Sohn von einem Auto erfasst worden wäre? Wie hätte sich diese Katastrophe auf uns ausgewirkt? Könnte ich dann überhaupt eine Trauerrede schreiben? Für ihn?

26. Juni 1960, Hoppegarten: Einer der schönen Orte der Kindheit von Torsten Schulz. Archiv Hilde Hoppe/imago

Die Trauerrede – eine Textsorte, die ihren Duktus hat, ihre Regeln

Ich verlasse den Schreibtisch, suche das Restaurant. Ich meine sicher zu sein, dass es sich um eine Kurve gehandelt hatte, doch wo sie war, vermag ich nicht zu erinnern. Selbst wenn ich es könnte, wüsste ich zugleich, dass mich die Erinnerung an Orte schon häufiger getäuscht hat. Ich wähle die Methode des Ausschlussprinzips, und so bleibt von mehreren Restaurants der Ratskeller. Nachdem ich mich entschieden habe, bin ich mir sicher. Oder ist auch das nur wieder eine Strategie der Psyche? Egal. Der Ratskeller. In Sichtweite, hinter der Kurve, eine Statue des Kronprinzen Friedrich, die, wie man auf ihrem Sockel lesen kann, 1903 errichtet und 1995 wieder aufgestellt worden ist. Den Rest kann man sich denken, wenn man weiß, wie in der DDR mit dem preußischen Erbe umgegangen wurde. Am 18. Mai 1986 war die Statue jedenfalls nicht da.

Wie fange ich an? Was sage ich, ohne dass das, was ich nicht sage, ins Gewicht fällt? Die Trauerrede – eine Textsorte, die ihren Duktus hat, ihre Regeln. Ich bewege mich in den Grenzen eines Genres. „Liebe Trauergäste, die Ihr gekommen seid, um Jörg, meinen Vater, zu verabschieden. Opa Jörg, wie ich eigentlich am liebsten sage, mit Blick auf seine Enkelkinder. Vor allem: Liebe Karin…“

Karin – nach meiner Mutter und einer Frau, mit der er nur ein Jahr zusammen gewesen war, die dritte Ehefrau – hat er nur zwei Wochen vor seinem Geburtstag 1986 kennengelernt; wenige Wochen danach heirateten sie. Karin lobe ich für ihre Liebe und Loyalität. Sie litt unter ihm, immer wieder, doch seine Liebe (ja, ich unterstelle trotz allem seine Liebesfähigkeit) konnte sie spüren und genießen, auch das nicht immer, aber möglicherweise immer wieder. Nach ihrer Krebserkrankung wurde sie selbstbewusster, bot ihm Paroli, wie sie es nannte. Natürlich war sie in gewisser Weise abgestumpft; wie konnte es auch anders sein, wenn man mit jemandem zusammenbleiben wollte, der nicht gerade ein empathischer Mensch war und mit zunehmendem Alter Merkmale des Autistischen aufwies.

Das Thema Putin schlug ich nicht mehr an

Mit unglaublicher Redundanz konnte er zum Beispiel auf Obdachlose schimpfen, die eigentlich nur arbeitsfaul waren, wie er behauptete, oder auf Kriminelle, die von der Laschheit des Staates profitierten. Stundenlang konnte er sich in seinen Redeschleifen regelrecht verlieren. Sein Themenfeld war sehr überschaubar, musste aber umso mehr beackert werden. Nicht er hatte die Themen, die Themen hatten ihn. Er war gefangen in ihnen. Die Partei, die er wählte, war – dies nur am Rande und man ahnt es sicherlich – die Vereinigung des Ressentiments und der Pervertierung des eigentlich so wichtigen konservativen Denkens: die AfD.

Er schätzte Jörg Haider, Victor Orbán und vor allem Wladimir Putin. Nachdem Russland die Ukraine überfallen hatte, schlug ich das Thema Putin ihm gegenüber nicht mehr an. Ich hätte es kaum ertragen können, seine Bewunderungshymnen zu hören. Sehr unwahrscheinlich, dass der Überfall oder die zunehmende Krankheit seine Meinung geändert hätte. Wenige Wochen vor seinem Tod ließ er sich in eine Geriatrie-Klinik einweisen, und es erfüllte mich durchaus mit Freude, dass es mein Zuraten, ja Auffordern war, das er, der eigentlich nur zu Hause bleiben wollte, befolgte. Für ihn, der sich schon immer Führungspersonen gewünscht hatte, war plötzlich ich der Leitwolf.

Ein politpsychologischer Exkurs würde die Rede zu sehr dominieren. Und vor allem: Sie soll eine sein, die auch ihm gefallen würde. Ich suche nach einer Geschichte aus meiner Kindheit, die ihn, ohne dass etwas gelogen wäre, halbwegs gut dastehen lässt. Mir fällt ein Ort ein und ein Ritual.

Ein Leben, auf dem ein Ereignis lastete, das erzählt werden muss

„Als ich ihn in der Klinik besuchen war, sagte ich, dass wir im Frühjahr die Galopprennbahn in Hoppegarten besuchen würden. Er vielleicht mit Rollator, aber warum nicht? Nur zwei Wochen später war darauf nicht mehr zu hoffen. Dem neuen Herzschrittmacher war es zuzuschreiben, dass der Tod noch aufgehalten wurde. Dem multiplen Organversagen konnte das Herz aber schließlich nichts mehr entgegensetzen… Die Galopprennbahn Hoppegarten“, fahre ich fort, „sie war nicht zufällig der zur Hoffnung aufgerufene Erinnerungsort. Einer der schönen Orte meiner Kindheit. Sonntag, Renntag, die knirschenden Kieselsteine unter den Füßen, der Geruch der Pferde und ein Zehn-Mark-Schein in der Hand, den Jörg mir jedes Mal gab, damit ich wetten, also am wichtigsten Vorgang der Veranstaltung teilnehmen konnte. Ich bevorzugte die Platzwette, bei der das ausgewählte Pferd unter die ersten drei kommen musste – zwei Mark fünfzig, auf den Favoriten. Das brachte zwar nichts ein, bei einer Favoriten-Quote von zumeist zehn zu elf, aber die zehn Mark sollten eben nicht verloren gehen. So lernte ich einen recht konservativen Umgang mit Geld, ohne auf den Reiz spielerischer Unternehmungen zu verzichten.“

Der Gedanke, so formuliert, ist mir zum ersten Mal gekommen. Er trifft ein Verhalten, das sich durch mein Leben zieht. Und für noch etwas steht die Rennbahn: Seit meinem fünften Lebensjahr war ich Scheidungskind. Oft allein und bemüht, mit dem Alleinsein gut leben zu können. „Ich strukturierte die Renntage für mich, während ich wusste, wo ich mich einfinden konnte oder musste, spätestens wenn das letzte Rennen zu Ende war: Jörg und die auch für ihn fast ausnahmslos deutlich älteren Männer hatten einen Stammplatz auf einer der Zuschauertribünen… Nun, Erziehungsarbeit war nicht seine Domäne. Aber auf diese unbeabsichtigte Weise fand sie statt.“

Das ist schon eine Art Kompliment; trotzdem soll es nun genug sein mit dem Eigenen, wenn es doch um das Leben des Verstorbenen geht. Ein Leben, auf dem ein Ereignis lastete, das erzählt werden muss. „Einer der älteren Herren am Stammplatz war sein Onkel Felix. In der DDR Polizist und der ältere Bruder seiner Mutter, Oma Elli oder Oma Krebs, je nachdem. Jörgs Großvater mütterlicherseits, der im Ersten Weltkrieg ein Bein verloren hatte, war Kommunist. Ellis Ehemann und Jörgs Vater hingegen Nazi. Sie waren schon geschieden, als Jörgs Vater zu Tode kam: 1940, vor der deutschen Besetzung Frankreichs, als er sich freiwillig meldete, um eine Mine unter einem französischen Panzer anzubringen. Dieses Selbstmordkommando war am 18. Mai, dem Geburtstag seines Sohnes. Die Geschichte, die immer wieder im Familienkreis kursierte, wurde von der Enkelin Lina auf ihrem iPhone verewigt, knapp ein Jahr vor Jörgs Tod.“

An Hunden hat er die Unterwürfigkeit geschätzt

Heutzutage ist rasch von Traumata die Rede; der Selbstmord des Vaters am Geburtstag des Sohnes – das könnte wohl tatsächlich ein Trauma ausgelöst haben. Oder hatte er, mein Vater, eine Imprägnierung dagegen? Ich habe es nie herausgefunden, bei keinem Gespräch mit ihm oder seiner Frau oder seiner ehemaligen Frau, meiner Mutter. Was die Rede anbelangt, ist es mir immerhin gelungen, das erste Enkelkind – Lina, achtzehn Jahre alt – einzuführen. Ich hatte es ja schon angedeutet: „Opa Jörg, mit Blick auf seine Enkelkinder.“ Die drei weiteren – Stephan, neununddreißig, Sophie, sechsunddreißig, Henry, vierzehn – werden folgen mit ihren erstaunlich wohlwollenden Erinnerungen. Sie sehen ihren Großvater in milderem Licht und haben deshalb keine Mühe, die Genreregeln der Trauerrede zu berücksichtigen. Mit Lust und Laune zitieren sie ihn. Zum Beispiel: „Mit die Grammatik, dit war nich so meins. Aber trotzdem war ick inne Schule juter Mittelstand.“ Oder: „Meine Mutter hatte nach ’m Krieg ‘nen Ofensetzer-Meister jeheiratet, den ollen Krebs, dreißig Jahre älter als sie. Deshalb bin ick Ofensetzer jeworden.“

Oma Elli alias Oma Krebs. Ich war noch Kind, als sie starb, und es kam mir wie ein Menetekel vor, Krebs zu heißen und an Krebs zu sterben. Jörg über seine Mutter: „Manchmal hat se mir beim Tanzen begleitet, unerkannt. Wenn ick dann uff Toilette bin, hat se die Frau, mit der ick jetanzt hab, ausjehorcht. Ob die wat für mir wär.“

Diese Art Humor kam bei ihm konsequent unfreiwillig daher. Vielleicht aber und nur so nebenbei ist der nicht intendierte Humor der eigentlich wahre, der coole König unter den Humorarten. Nur so ein Gedanke, sicherlich übertrieben. Die berlinerisch-skurrile Facette daran hat mich jedenfalls stets beschäftigt: Als Kind schämte ich mich für sie; sie kam mir unkultiviert vor, und so begann ich als Jugendlicher, mich über sie zu erheben. Dann aber sickerte bei mir die Einsicht durch, dass es doch klüger ist, sich dessen, was zur eigenen Herkunft gehört, anzunehmen. Außerdem machte ich die Erfahrung, dass das Berlinerisch-Skurrile gerade im intellektuellen Milieu oder beispielsweise bei Berlin-Zugezogenen gut ankam, als originell empfunden wurde. Mein Vater blieb offenkundig nicht unberührt vom Berliner Mutterwitz, der schon so manchen Menschen vor Traumatisierung geschützt hat.

Eine Bürde, an der mein Vater sein Leben lang zu tragen hatte

Das Selbstmordkommando am 18. Mai 1940. Es muss doch, trotz allem, eine Bürde gewesen sein, an der mein Vater sein Leben lang zu tragen hatte. Er sprach davon wie von etwas Sonderbarem, das man aber gerade deswegen sachlich und unaufgeregt behandelt. Wie über etwas, das ihn im Grunde genommen nicht betraf. Ein Fall von Abspaltung, wie man heute gerne sagt. Mit Lust und regelrecht gefühlig hingegen hat er eine Anekdote aus seiner Kindheit erzählt: Er versteckte sich in einer Hundehütte, der Schäferhund in der Hütte gab keinen Laut von sich, und sie beide schmiegten sich aneinander. Natürlich, der Schäferhund, die zum Symbol gewordene Hunderasse. Nie habe ich Hunde gemocht. An ihnen hat er besonders die vielbesagte Unterwürfigkeit geschätzt.

Aber auch diese Anekdote ist nichts für die Trauerrede. Ich befürchte, sie könnte ihn der Lächerlichkeit preisgeben. Stattdessen erinnere ich an seinen Rentnerjob, der eigentlich mehr für ihn war als nur ein Rentnerjob: das Austragen von Zeitungen, vier Uhr morgens, bei Wind und Wetter. „Mit dieser Arbeit, die er finanziell gesehen nicht nötig hatte, konnte er zwei Vorlieben oder Zwänge (wie man’s sehen mag) miteinander verbinden: das frühe Aufstehen und das Unterwegssein zu Fuß.“

Vom Zeitungen austragen war es bei ihm nicht weit zu den Obdachlosen. „Wat ick kann, könn’ die doch ooch. Aber nee, sitzen uff de Erde rum, betteln ’n janzen Tach lang. Und immer ’ne Pulle Bier inne Hand…“ Wenn ich diese Litanei erwähnen würde, müsste ich auf das Phänomen der Abgrenzung nach unten eingehen. Eines der interessantesten Phänomene, wenn man Herrschaftsstrukturen betrachtet und die internalisierten Ängste, die dazu dienen, aus dieserart Strukturen nicht herauszukommen. Der Wahrheit halber auch hier eine Einschränkung: Dem Kranken, dem Gebrechlichen sollte laut meinem Vater jede Art von Unterstützung zugutekommen. Nur vermochte er die Obdachlosen nicht dazu zu rechnen.

Schmalspur-Casanova – so habe ich ihn manches Mal genannt

Das frühe Aufstehen: natürlich mehr Zwang als Vorliebe. Manchmal und leicht spöttisch bezeichnete ich es ihm gegenüber als präsenile Bettflucht. Das Fremdwort war ihm nicht bekannt, und deshalb überhörte er es geflissentlich. „Den Hauptteil seines Lebens“, schreibe ich stattdessen, „wohnte Jörg im Bezirk Friedrichshain. Bei seinen Geburtstagen oder anderen Festen ging ich gern mit ihm raus – immer eine Alternative zum Rumsitzen –, und ich konnte darauf warten, dass er zu erzählen begann, welche Frau, mit der er zusammen gewesen war, da und dort wohnte oder gewohnt hatte.“ Schmalspur-Casanova – so habe ich ihn manches Mal genannt, wenn ich mit jemandem über ihn sprach. Etwas despektierlich, aber auch nicht ohne Anerkennung. Der Hauptgrund, dass er die Frauen wechselte, bestand für ihn darin, dass er mit ihnen nicht klarkam. Einmal fragte ich ihn, warum er mit Karin so lange schon zusammen sei; er sagte nur: „Sie fügt sich.“

Diese Ehrlichkeit muss man auch erst mal haben. Immerhin gibt es unzählige Menschen, für die die Frage der Macht das Entscheidende fürs Zusammenleben darstellt. Sie geben es nur nicht zu und schon gar nicht so unmissverständlich.

Was, frage ich mich zum Ende meiner Rede, könnte ihm noch Sympathie einbringen? Er war ein passabler Tänzer, aber es bereitete ihm jedes Mal Mühe, der Dame seiner Wahl zu bekennen, dass er keinen sogenannten richtigen Tanz beherrsche. Ein Problem war es wohl nie; nur für ihn selbst. „Dass Jörg ein ausgesprochen motivierter Tänzer sein konnte“, schreibe ich, „durfte Schwiegertochter Angelika erleben. Zu unserer Hochzeit tanzten sie einen Walzer, von dem Jörg immer wieder in höchsten Tönen redete. Wenn’s bessergeht, tanzt du wieder mit Angelika, sagte ich zu ihm im Krankenhaus, als wir noch Hoffnung hatten, dass es besser werden kann. Diese Aussicht freute ihn.“

Was mochte die letzte Erinnerung meines Vaters gewesen sein?

Es wurde nicht besser, und als es feststand, dass es nicht besser werden würde, hatte ich die etwas makabre Vorstellung, dass er ein Wort, nur noch ein einziges Wort ausstoßen würde: „„Tanzen“ Sein Rosebud: Tanzen. Rosebud – das letzte Wort des sterbenden Zeitungsmagnaten Charles Foster Kane aus „Citizen Kane“. Was indes mochte die letzte Erinnerung meines Vaters gewesen sein? Die Hundehütte? Oder die Kaninchen beim einbeinigen Großvater, die er nicht liebkosen sollte, weil sie nur lebten, um geschlachtet und gegessen zu werden? Mutmaßungen, die, wenn ich will, kein Ende nehmen.

Sophie Schulz Zur Person Torsten Schulz ist Schriftsteller, zur Zeit Stadtschreiber in Rheinsberg. Zuletzt erschien sein Roman „Öl und Bienen“. Dieser Text ist ein Ausschnitt aus einem Text, den er am 11.7., 19 Uhr, im Tucholsky-Museum in Rheinsberg liest.

Mein Vater. Wie oft habe ich anhand seines Lebens über die Frage des inneren Gefangenseins nachgedacht. Und ich? Sein Sohn; obendrein Enkel eines nationalsozialistischen Kamikaze. An diesem Punkt kommt mir Metaphorisches in den Sinn: Mein Sohn durchbricht das familiäre Trauma, indem er über den Fahrdamm rennt und nicht von einem Auto erfasst wird. Das klingt legendenverliebt. Gut so.