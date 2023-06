Schriftstellerin: In London wurde sie wahnsinnig, in Berlin kann sie wieder denken

Was an dem Guardian-Essay „Überfordert in London“ der irischen Schriftstellerin Naoise Dolan, die mit dem Debütroman „Aufregende Zeiten“ berühmt geworden ist, so beeindruckt, ist der Detailreichtum der Beschreibungen einer Fremden aus London, die auf Berlin blickt. Das mag auch daran liegen, dass Nolan nichts weniger in diesem Text behauptet als die Empfindung, dass der Umzug aus dem stressigen London nach Berlin ihr den Verstand gerettet hat. Vor neun Monaten sei sie hierhergezogen, nachdem sie eine Schreib- und Existenzkrise in England ereilt habe.

„Ich bin letzten Sommer von London hierher gezogen, wo ich im Grunde den Verstand verloren hatte. (Diese Begründung lässt sich nicht gut im Smalltalk verwenden, also behaupte ich stattdessen, dass ich einen Tapetenwechsel wollte.)“, schreibt Dolan in dem Essay.

„Zu diesem Zeitpunkt war mein Debütroman bereits zwei Jahre zuvor erschienen und hatte viel Aufmerksamkeit erregt. Das mag wie ein wahrgewordener Traum klingen – aber in den folgenden Monaten wurde ich durch meine chronische Unfähigkeit, Nein zu sagen, immer wahnsinniger. Ich versuchte, für die Flut von Medienanfragen und Einladungen zu Vorträgen dankbar zu sein, und redete mir ein, dass die meisten Menschen dies als ein nettes Problem betrachten würden. Diese ‚meisten Leute‘ wuchsen in meinem Kopf und bald schmückten sie jeden meiner Gedanken. Die meisten Menschen haben härtere Jobs und könnten meinen im Schlaf erledigen. Die meisten Leute verpassen nicht alle ihre Fristen, dann Fristverlängerungen, dann Fristverlängerungen, dann Fristverlängerungen. Die meisten Menschen schaffen es, sowohl ihre Arbeit zu erledigen als auch ihre Freunde zu sehen, zumindest wenn es die Pandemie zulässt. Die meisten Menschen können jeden Morgen aus dem Bett aufstehen, ohne sich eine Million Mal innerlich zu fragen: ‚Was soll das alles?‘“

Foto: Rowohlt Weitere Informationen Der Debütroman „Aufregende Zeiten“ von Naoise Dolan ist 2020 in Deutschland bei Rowohlt erschienen. Naoise Dolan wurde am 14. April 1992 geboren. Sie ist eine irische Schriftstellerin.

Das frische blaue Licht ließ die Welt wie neu erscheinen

Naoise Dolan schreibt in dem Text, dass einem Menschen beides passieren könne: Es sei möglich, die Karriereleiter hinaufzuklettern und zugleich mit einem Nervenzusammenbruch konfrontiert zu sein. Die irische Schriftstellerin musste Anfang 2022 die Reißleine ziehen, als sie drei Nächte hintereinander nicht schlafen konnte. Vor ihrem Literaturagenten sei sie zusammengebrochen und habe verstanden, dass sich etwas ändern müsse. Ein Zufall wollte es, dass Dolan anschließend einen irischen Freund in Berlin besuchte. Sie wollte nur ein paar Nächte bleiben. Doch der Aufenthalt habe alles für sie verändert.

„In meiner ersten Nacht in Berlin nahm ich im Dunkeln die Straßenbahn, trug meinen Koffer die Gemeinschaftstreppe in der Vorkriegswohnung meiner Freundin hinauf und schlief auf ihrer Polyestercouch so fest wie nie zuvor in meinem Londoner Doppelbett. Am Morgen spazierte ich durch das Viertel und genoss die breiten Bürgersteige und die vielen Bäume. Das frische blaue Licht ließ die Welt wie neu erscheinen.“

Spiralförmigen Romanze mit Berlin

Berlin sei die Rettung gewesen. Pinke Rohre seien ihr aufgefallen, die sich über die Straßen von Berlin erstrecken und kinderfreundlich angemalt seien, in einer Farbe, die vor allem Vorschulkindern gefalle und überraschend freundlich wirke. Dolan kam zurück nach London und flog noch einmal im Frühling 2022 nach Berlin. „Betrachten Sie diese Reise im Januar als den ersten Schlag in meiner spiralförmigen Romanze mit Berlin. Ich kehrte im Frühjahr zurück, um noch ein paar Tage bei meinem Freund zu bleiben (Herzschlag), ich akzeptierte nach drei Tagen ohne Schlaf, dass das Leben in London mich unglücklich machte (Herzschlag), und ich bemerkte, wie viel besser mein Schreiben in Berlin lief (Herzschlag Herzschlag Herzschlag).“

Im Sommer des Jahres 2022 sei Dolan nach Berlin gezogen. Der Umzug habe ihr geholfen, wieder normal denken und schreiben zu können. „Der Umzug nach Berlin hat meine psychische Gesundheit vor allem in zweierlei Hinsicht verbessert. Der erste ist, dass ich beruflich weniger überfordert bin. Man bittet mich jetzt um weniger Dinge, weil es mühsam ist, mich nach London zu bringen – und wenn ich mich überflutet fühle von Anfragen, fällt es mir leichter, meine Meinung zu sagen. Der tägliche Kontakt mit der deutschen Direktheit hat mich von meinem einstigen Bedürfnis, gemocht zu werden, geheilt.“

Brotschneidemaschinen in Berlin

Nun lernt die Schriftstellerin Deutsch und lebt sich in Berlin ein. Sie findet es erstaunlich, dass so viele Berliner sofort mit Englisch antworten, wenn sie nur die Spur eines englischen Akzents bei ihrem Gesprächspartner bemerken. Sie mag die deutsche Direktheit und wundert sich, dass man in der Drogerie keine starken Tabletten und Schmerzmittel bekommen kann (auf Englisch heißt das: „Drugs“). Die Theater sind billig und immer voll. Den Berliner Dialekt findet Dolan süß, bei dem aus einem „Ganz genau!“ ein „Janz jenau!“ wird. Sie findet es spektakulär, dass es in Deutschland Brotschneidemaschinen gibt, bei denen man die Dicke der Brotscheiben bestimmen kann.

Am Ende heißt es: „Musste ich nach Berlin ziehen, um glücklich zu werden? Vielleicht nicht. Aber ich musste etwas tun, und diese Sache hat funktioniert. Ich liebe das Schreiben wieder, liebe die Menschen, liebe es, am Leben zu sein und Worte zu lernen. Es gibt kein ‚Was soll das alles?‘ mehr, wenn ich aufwache. Wenn der Morgen graut, greife ich nach meinem Handy auf dem Nachttisch, öffne meine Karteikarten-App und lerne einen weiteren Brocken Deutsch, den ich noch nicht kenne.“

Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de