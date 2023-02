Schüle besucht größte Jüdische Gemeinde Brandenburgs Brandenburgs Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sieht die Entwicklung der größten Jüdischen Gemeinde des Landes in Cottbus als Erfolgsges... dpa

Cottbus -Brandenburgs Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sieht die Entwicklung der größten Jüdischen Gemeinde des Landes in Cottbus als Erfolgsgeschichte. Sie sei den Gemeindemitgliedern aus den Nachfolge-Staaten der ehemaligen Sowjetunion dankbar, dass sie sich in den 1990er Jahren für Cottbus als neue Heimat entschieden haben, sagte die Ministerin bei einem Besuch in Cottbus. „Das war damals und das ist auch heute alles andere als selbstverständlich.“ Die Gemeinde feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Schüle traf auch den Vorstandsvorsitzenden des Jüdischen Landesverbandes, Gennadi Cusnir.