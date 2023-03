Schüle: Weg für Verhandlungen mit Hohenzollern wieder frei Nach der Rücknahme von zwei Klagen auf Entschädigung für enteignete Schlösser und Inventar in Millionenhöhe ist aus Sicht von Brandenburgs Kulturministerin M... dpa

Potsdam -Nach der Rücknahme von zwei Klagen auf Entschädigung für enteignete Schlösser und Inventar in Millionenhöhe ist aus Sicht von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle der Weg für weitere Verhandlungen mit den Hohenzollern wieder frei. „Ich habe immer gesagt, Voraussetzung für die Verhandlungen sind: keine Klagen oder Drohungen“, sagte die SPD-Politikerin am Donnerstag in einer Fragestunde des Landtags. Mit der Rücknahme der Klagen vor dem Verwaltungsgericht Potsdam habe Georg Friedrich Prinz von Preußen die Voraussetzungen erfüllt.