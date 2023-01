Schulserie „Abbott Elementary“ räumt bei Golden Globes ab Zu den Gewinnern des Abends gehört bei den 80. Golden Globes eine beliebte Comedyserie. Der deutsche Antikriegsfilm „Im Westen nichts Neues“ verliert derweil... dpa

Michelle Yeoh hat den Golden Globe als Hauptdarstellerin in einer Komödie/Musical gewonnen. Die 60-Jährige in Malaysia geborene Schauspielerin überzeugte mit ihrer Rolle in der Science-Fiction-Komödie «Everything Everywhere All at Once». Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Los Angeles -Die Comedyserie „Abbott Elementary“ über eine Grundschule in Philadelphia ist der große Sieger in den TV-Kategorien der Golden Globes. Bei der Verleihung in Beverly Hills gewann die Serie drei Preise, darunter die Auszeichnung als beste Comedy, für die beste Comedy-Hauptdarstellerin Quinta Brunson und für Tyler James Williams als bester Nebendarsteller. Brunson ist auch Erfinderin und Produzentin der Serie. Bester Comedy-Hauptdarsteller wurde Jeremy Allen White als junger Koch in „The Bear“.