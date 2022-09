Schweigende Göttin: Warum man die Filmdiva Asta Nielsen wiederentdecken sollte

Mai 1912: Im Londoner Westend verwandeln sich wie auf ein geheimes Kommando hin flanierende Hausfrauen in wütende Furien. Sie stürzen sich mit Hämmern und dem Schlachtruf „Deeds not Words!“ (Taten, keine Worte!) auf die Schaufenster der Luxus-Geschäfte, zertrümmern diese und lassen sich anschließend unter großem Aufsehen verhaften.

Bei der Aktion handelte sich keineswegs um einen Einzelfall, sondern um den Teil einer kraftvollen, taktisch und strategisch klug vorgehenden Widerstandsbewegung gegen das männliche Establishment. Ziel der „Suffragetten“ war das Wahlrecht für Frauen, der Zimmermannshammer wurde zu ihrem Wappenzeichen. Ganz Europa starrte gebannt auf die Ereignisse in England. Denn das Thema war international.

Als im September 1913 ein Film mit dem Titel „Die Suffragette“ in die deutschen Kinos kam, versprach dies volle Kassen, aber auch ein besonderes Interesse der Zensurbehörden. Obwohl die Story stark abgeschwächt war und zuletzt in eine sozialromantische Versöhnungsorgie mündete – die Führerin der feministischen Revolte verliebt sich in einen konservativen Politiker und schenkt ihm vier Kinder –, gelangte „Die Suffragette“ nur stark gekürzt auf die Leinwände des deutschen Kaiserreichs. Bis heute ist das Werk nur als Fragment überliefert. Nun kommt es als optimal mögliche Rekonstruktion zur Aufführung, live begleitet von der virtuos-empathischen Stummfilm-Pianistin Eunice Martins.

Persönliche Einladungen Hitlers ignorierte Asta Nielsen

Anlass für die späte Wiederaufführung ist eine kompakte Retrospektive für die Diva Asta Nielsen. Sie prägte zwischen 1911 und 1932 ganz wesentlich das deutsche Kino. „Deutschland wurde mein Vaterland“, bekannte die dänische Schauspielerin noch am Ende ihres langen Lebens in Kopenhagen, wo sie 1881 geboren wurde und 1972 starb. Der Triumphzug des Tonfilms und mehr noch der Machtantritt der Nazis hatten ihre Karriere 1933 beendet. Persönliche Einladungen von Goebbels und Hitler, sich an der „Wiedergeburt des deutschen Films“ zu beteiligen, ignorierte sie. Als 1940 nach der deutschen Besetzung Dänemarks ein deutscher „Kulturoffizier“ bei ihr auftauchte, um zu signalisieren, dass Hitler ihr längst verziehen habe, soll sie geantwortet haben: „Aber ich habe ihm nicht verziehen.“ Keine Frage, diese Frau hatte Rückgrat.

Filmtheoretikerin Lotte Eisner (auch sie einer Wiederentdeckung wert) kommentierte nach dem Ableben Nielsens: „Niemand kann heute den Eindruck verstehen, den sie damals auf uns hatte.“ Wie schön, dass ihre Filme jetzt wieder dort zu sehen sind, wo sie hingehören: im Kino. So können ihre stilprägende Bedeutung und ikonografische Wucht zumindest erahnt werden. Von „ganz unten“ kommend – ihre Mutter war Putzfrau, der früh verstorbene Vater ein oft arbeitsloser Schmied – schaffte sie es binnen Kürze, zu ihrem eigenen Markenzeichen zu werden, dessen bloße Erwähnung hohe Kartenumsätze garantierte. Dennoch ließ sie sich nie zu filmischer Massenware herab, sie entzog sich der Diktatur des Marktes ebenso wie jener der Politik. Lieber verstummte sie. Ihrer Autobiographie gab sie nicht zufällig den hintersinnigen Titel „Die schweigende Muse“.

