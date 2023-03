Schweiger bekam bei Wiedersehen mit dem Manta feuchte Augen Vor mehr als 30 Jahren kam der erste Teil der Serie in die Kinos. Bei den Dreharbeiten für „Manta Manta - Zwoter Teil“ wurde Schauspieler Til Schweiger an ei... dpa

Köln -Für Til Schweiger (59) wurde es bei den Dreharbeiten für den Film „Manta Manta - Zwoter Teil“ an einer Stelle sehr emotional. „Beim Dreh gab es diesen magischen Moment, wo so ungefähr bei der Hälfte des Filmes - man dreht das ja nicht chronologisch - der Original-Manta in die Halle kam“, berichtete der Schauspieler und Regisseur der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Und sowohl „Uschi“ Tina Ruland als auch „Klausi“ Michael Kessler und ich hatten Tränchen in den Augen. Das hat mich wirklich überrascht.“