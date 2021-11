Um die 350 Eintrittskarten für das Konzert im Rahmen der „Back-on-Tour-Reihe“ konnte man gratis reservieren, und die Menschen griffen schnell zu. Das Konzert war ausverkauft, aber am Abend des 9. November kamen nur rund 100 Zuschauer in den Park Esplanade de Montbenon in Lausanne, wo Sophie Hunger, Danitsa und der Rapper Stress auftraten. Das berichtete tags darauf die französischsprachige Schweizer Tageszeitung 24 heures. Auch zu einem ausverkauften Konzert in Sitten kamen nur wenige Besucher.