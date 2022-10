Schwerpunkt Ukraine: Filmfestival Cottbus im Präsenzbetrieb Nach zwei Jahren mit starken Einschränkungen läuft die 32. Ausgabe des Filmfestivals Cottbus (FFC) in diesem Herbst wieder komplett im Präsenzbetrieb: Vom 8.... dpa

Cottbus -Nach zwei Jahren mit starken Einschränkungen läuft die 32. Ausgabe des Filmfestivals Cottbus (FFC) in diesem Herbst wieder komplett im Präsenzbetrieb: Vom 8. bis zum 13. November zeigt das Festival des osteuropäischen Films 219 Filme aus 48 Ländern. Gezeigt werde das Programm in diesem Jahr nur in sieben Spielstätten der Stadt, sagte FFC-Sprecherin Jana Gebauer. Im ersten Corona-Jahr 2020 war das Festival ausschließlich online gelaufen und vergangenes Jahr als Hybrid-Veranstaltung.