„Searching for Sugar Man“: US-Folksänger Rodriguez gestorben

Detroit -Der vor allem aus dem oscarpreisgekrönten Dokumentarfilm „Searching for Sugar Man“ bekannte US-Folksänger Sixto Rodriguez ist tot. Rodriguez sei am Dienstag im Alter von 81 Jahren gestorben, hieß es auf seiner Webseite. Weitere Details wurden zunächst nicht mitgeteilt.

Anfang des Jahres hatte der Vater dreier Töchter nach Angaben von seiner Webseite einen Schlaganfall und musste operiert werden.

Atemberaubende Lebensgeschichte

Der 1942 in der US-Metropole Detroit als Sohn mexikanischer Einwanderer geborene Musiker hatte in den 60er und 70er Jahren zwei Alben veröffentlicht, mit denen er aber zunächst wenig Erfolg hatte. Rodriguez zog sich ins Privatleben zurück - und war sich eigenen Angaben zufolge nicht bewusst, dass seine Musik währenddessen in einigen Ländern wie beispielsweise Südafrika und Australien Kultstatus erreichte.

Seinem Erfolg in Südafrika ging der schwedische Dokumentarfilmer Malik Bendjelloul schließlich für den Dokumentarfilm „Searching for Sugar Man“ nach - gewann damit 2013 einen Oscar und machte Rodriguez doch noch weltweit bekannt.