Sebastian Wells und Vsevolod Kazarin erhalten den Friedenspreis für Fotografie

Sebastian Wells ist Fotograf, Dokumentarfotograf mit künstlerischem Anspruch, ausgebildet an der berühmten Ostkreuz-Schule und Mitglied der gleichnamigen Agentur. Er macht auch Bilder für die Berliner Zeitung. Ich kann mich an einen Termin mit dem inzwischen gestorbenen Punksänger Rio Korn erinnern, bei dem wir von einem Wolkenbruch überrascht wurden. Ich weiß nicht, wie Sebastian Wells Rio dazu bekam, aber der zog seine Lederjacke aus, ging nach draußen, grinste uns durch die Schaufensterscheibe an und ließ sich seinen platten Iro nassregnen. Punk is not dead!

Kiew im Frühling 2022 Vsevolod Kazarin und Sebastian Wells/OSTKREUZ

Sebastian Wells ist ein eher leiser und zarter Typ, Lockenkopf, Brille, mit, na klar, wachen Augen dahinter, geboren wurde er 1996 in Königs Wusterhausen. Am Donnerstagabend um 19 Uhr wird er im Willy-Brandt-Haus zusammen mit dem noch einmal fünf Jahre jüngeren ukrainischen Fotografen Vsevolod Kazarin mit dem Deutschen Friedenspreis für Fotografie ausgezeichnet. Geehrt werden sie für ihre Porträtserie von kreativen Ukrainern ihrer Generation, die nur wenige Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine in dem eigens gegründeten Magazin Soлomiya herauskam, an dessen dritter Ausgabe sie inzwischen arbeiten.

„Ich bin als Dokumentarfotograf schon in Krisen unterwegs gewesen, aber auf diesen Krieg, der auf einmal alles andere in meinem Leben dominierte und mir zugleich doch fernblieb, hatte ich keine Antwort“, erzählt Wells am Telefon. Er hat es zu Hause nicht mehr ausgehalten und ist hingefahren. In Kiew traf er Kazarin, einen Modefotografen, dem das Metier erst recht abhandengekommen schien. Das Irre an diesen Porträts ist, dass die ernsten und coolen Leute viel wirklicher scheinen als die absurde Kriegskulisse, in der sie sich zeigen. Man kann sich in ihre Situation hineinversetzen, hinter deren Unfassbarkeit man sich als jemand, der nicht direkt betroffen ist, versteckt. Sie machen, dass man nicht ermüdet von den niederschmetternden Nachrichten, dass man die Hoffnung behält, weil Verzweiflung, mag sie auch noch so angebracht sein, nicht weiterhilft. Gut, dass Wells und Kazarin geehrt, dass ihre und die Bilder der anderen Nominierten in der Ausstellung gezeigt werden. Macht die Augen auf.



Deutscher Friedenspreis für Fotografie, Ehrung und Vernissage: Donnerstag, 21. September, 19 Uhr, Eintritt frei, Ausweis erforderlich. Ausstellung bis 5. November im Willy-Brandt-Haus, Wilhelmstraße 140.