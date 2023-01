Seiler erhält Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung Der Schriftsteller Lutz Seiler („Stern 111“) wird in diesem Jahr mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Seiler soll den mit 20.00... dpa

ARCHIV - Autor Lutz Seiler sitzt in der Schaubühne Lindenfels. dpa/Archivbild Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/

Berlin -Der Schriftsteller Lutz Seiler („Stern 111“) wird in diesem Jahr mit dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung ausgezeichnet. Seiler soll den mit 20.000 Euro dotierten Preis am 2. Juli in Weimar erhalten, wie die CDU-nahe Stiftung am Montag in Berlin mitteilte.