Senat will Filmbranche mit Beschluss weiter stärken

Berlin -Berlin will noch attraktiver für Film- und Serienproduktionen werden. Der Berliner Senat brachte am Dienstag einen Beschluss auf den Weg, die Verfahren für Dreharbeiten in der Hauptstadt zu verbessern und Filmschaffende stärker zu unterstützen. Es müssten „die Rahmenbedingungen an die steigenden und sich verändernden Anforderungen einer sich im Wandel befindlichen Filmbranche angepasst werden“, hieß es in einer Mitteilung am Dienstag.