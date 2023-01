Senatorin: Keine Rückgabe von Nofretete und Pergamonaltar Eine Rückgabe des Berliner Pergamonaltars und der Nofretete-Büste in die Herkunftsländer ist vom Senat nicht geplant. Das sagte Berlins Justizsenatorin Lena ... dpa

ARCHIV - Ein Mann mit Gesichtsmaske geht im Neuen Museum an der Büste der Nofretete vorbei. Paul Zinken/dpa/Archivbild

Berlin -Eine Rückgabe des Berliner Pergamonaltars und der Nofretete-Büste in die Herkunftsländer ist vom Senat nicht geplant. Das sagte Berlins Justizsenatorin Lena Kreck (Linke) am Mittwoch im Rechtsausschuss des Abgeordnetenhauses. „Der Senat strebt nicht an, die Nofretete und den Pergamon-Altar wieder zurückzugeben.“