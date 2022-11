Senta Berger beim Braunschweiger Filmfest ausgezeichnet Für herausragende darstellerische Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur hat die Schauspielerin Senta Berger beim internationalen Filmfest i... dpa

Braunschweig -Schauspielerin Senta Berger ist am Samstag als Stargast beim internationalen Filmfest in Braunschweig ausgezeichnet worden. Die 81-Jährige erhielt am Abend „Die Europa“, den mit 25.000 Euro dotierten Hauptpreis des Festivals, im Großen Haus des Staatstheaters der Stadt. Der europäische Schauspielpreis wird laut den Organisatoren als Auszeichnung für herausragende darstellerische Leistungen und Verdienste um die europäische Filmkultur verliehen.