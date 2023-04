Direktor der Leipziger Buchmesse: „Der Osten steht auf wackeligem Grund“

Ein kleiner grüner Roboter namens Lionel fährt durch die leere Halle. Er macht ein leises, surrendes Geräusch. Mit einer Spritzpistole malt er ein gelbes Rechteck auf den dunklen Hallenboden. Dann zuckelt Lionel weiter, als ob er genau weiß, wohin. Er malt ein weiteres Rechteck und noch eines. Lionel hat noch eine Menge zu tun.

In weniger als vier Wochen werden hier auf diesen aufgemalten Rechtecken die Stände von Buchverlagen stehen. Menschen werden sich an ihnen drängen und in der 20.000 Quadratmeter großen Halle nach den neuesten Bestsellern und Geheimtipps Ausschau halten, nach berühmten Autoren und Newcomern, nach kontroversen Diskussionen. Die Leipziger Buchmesse steht kurz vor ihrer Rückkehr, nach drei Jahren pandemiebedingter Zwangspause. Aber alles, was davon bisher zu sehen ist, sind gelbe Rechtecke auf dem Boden und Lionel, der Roboter auf vier Rädern.

Ein Mann im Hausmeisteranzug kommt auf einem Fahrrad durch die Halle gefahren. Er erzählt in sächsischem Akzent: „Früher mussten wir die Markierungen noch per Hand auf den Boden malen.“ Tage habe das gedauert. Jetzt erledige das der Roboter in einigen Stunden. „Um viertel neun hat er angefangen, so um 17 Uhr ist er fertig.“ Er steigt wieder auf sein Fahrrad und fährt davon.

Die Digitalisierung hält auch bei der Buchmesse Einzug. Während die Pressesprecherin, die übers Gelände führt, noch von Apps für die Messe und Medienbildung spricht, redet der Chef, Buchmessen-Direktor Oliver Zille, bereits über künstliche Intelligenz. „Das ist das Stichwort der Stunde.“

An einem Montag Anfang April sitzt der 62-jährige Zille, der häufig mit roter Fliege zu sehen ist, in einem kleinen Konferenzraum im obersten Stock des Leipziger Messezentrums. Durch bodentiefe Fenster geht der Blick auf einen künstlich angelegten See und die ikonische Glashalle der Messe. Noch ist wenig von dem Trubel zu spüren, den in wenigen Wochen Hunderttausende Besucher und rund 2000 Aussteller hier veranstalten werden.

Sebastian Willnow/dpa

Die Berliner Zeitung hat sich mit Oliver Zille verabredet, um einmal ganz grundsätzlich über die Buchmesse zu sprechen. Über ihre Bedeutung für die Stadt Leipzig, ihre Rolle als Seismograf und Katalysator gesellschaftlicher Entwicklungen und Debatten.

Leipziger Buchmesse als Stimmungsmesser der Gesellschaft

Wenige Tage nachdem führende Tech-Unternehmer und KI-Experten, darunter Elon Musk und einer der Apple-Gründer, in einem offenen Brief vor den Risiken künstlicher Intelligenz für das menschliche Leben warnten, kommt man um dieses Thema auch mit dem Direktor der Buchmesse nicht herum.

Zille, der heute keine Fliege zu seinem Tweed-Sakko trägt, sagt: „Gut möglich, dass dies die letzte Buchmesse ist, die von KI noch nicht grundlegend berührt ist.“ Denn die Fragen, die sich daraus für die Branche ergeben, seien von hoher Dringlichkeit. Wie werden Autoren in Zukunft KI nutzen? Kann KI Literatur verfassen? Wie eruiert man, ob etwas von einer KI oder einem Menschen erstellt wurde? Er sei sehr gespannt auf die Diskussionen, die dazu auf der Messe geführt würden. „Aber“, sagt Zille, „es ist eben auch nur eines von gefühlt 30 Themen, die gerade gleichzeitig hochkochen.“

Der Krieg in der Ukraine, die Wirtschaftskrise, die Folgen der Pandemie und die beängstigende Frage, wie gut man eigentlich auf die nächste Seuche vorbereitet ist – all diese Themen spiegeln sich auch bei der Messe wider. Durch die Autoren und ihre Werke, durch die Diskussionen, durch die Fragen der Gäste. „Was sind die Diskurse, die gerade das Land bewegen?“, fragt Oliver Zille und antwortet gleich selbst: „Auf der Messe finden wir sie!“ Es sei diese Offenheit der Messe, die die Stadt Leipzig fundamental geprägt hätte.

Schon seit dem 16. Jahrhundert kann man von Leipzig als einer Buchmessen-Stadt sprechen. Bereits 1594 wurde der erste Messkatalog herausgegeben, der über die neuesten Manuskripte informierte. Seit dem Ende des 17. Jahrhunderts war Leipzig für lange Zeit das Zentrum des deutschen Buchhandels. Erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs lief Frankfurt am Main der Stadt den Rang ab. Seitdem steht die Leipziger Buchmesse im Schatten ihrer westdeutschen Schwester.

Christian Modla/dpa

Leipziger Buchmesse als Schaufenster zur Welt

Dennoch ist sie von herausragender Bedeutung geblieben, allein für die Menschen in der ehemaligen DDR. Hier bot sich zweimal im Jahr die Gelegenheit, an Bücher zu kommen, die eigentlich im Osten nicht zu haben waren. Bücher, die teilweise gar als geheime Verschlusssache galten. Und für Westverlage wie Suhrkamp, Rowohlt und S. Fischer galt die DDR als wichtiger Markt. Dabei zeigten die Verlage eine erstaunliche Toleranz gegenüber dem Publikum, die inzwischen legendär ist: Sie drückten die Augen zu bei Buchdiebstahl. Vor allem Werke wie die von Heinrich Böll und Wolf Biermann wurden häufig gestohlen, was als Ausdruck ihres großen Marktwertes galt: Was auf der Messe verschwand, verkaufte sich hinterher gut.

„Die Messe das war das Schaufenster zur Welt“, sagt Oliver Zille. Nicht nur nach Westdeutschland, sondern wirklich in die ganze Welt: Europa, Übersee, Asien, einfach alles. „Gemessen an der muffigen DDR war das eine unheimlich weltoffene Atmosphäre.“

Schon als junger Mann lebte Zille in Leipzig und besuchte jedes Jahr die Messe. Für ihn ging es darum, herauszufinden, wann welche Bücher in den DDR-Verlagen erscheinen würden. Er erinnert sich an diese Zeit wie an einen Feiertag. Zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst, seien in der Stadt „die Fassaden angemalt“ worden. „Da fuhr die Staatsführung durch die Stadt, es lagen Bananen und Apfelsinen in den Schaufenstern“, sagt er. Es habe Sondersendungen im Rundfunk gegeben, Konzerte, eine Messen-Modenschau, wo Kleider gezeigt wurden, die man nie kaufen konnte. „Das war wie Weihnachten und Geburtstag zusammen.“

Zille ist davon überzeugt, dass es diese von der Buchmesse ermöglichte Weltoffenheit Leipzigs war, die zu einem Wandel in den Köpfen der DDR-Bürger beitrug. Anfang der 80er-Jahre begannen sich Menschen in der Nikolaikirche zu sogenannten Montagsgebeten zu treffen, bei denen sie offener und kritischer sprechen konnten als gewöhnlich. Zur gleichen Zeit sprachen auf der Buchmesse russische Autoren über die Perestroika. Die DDR-Bürger hörten eifrig zu.

Im Laufe der Jahre wurde aus diesen Treffen in der Kirche allmählich eine Bewegung, im Anschluss fanden Demonstrationen statt, die Montagsdemos. Aus ihnen ging schließlich die friedliche Revolution hervor, die wohl zum Ende der DDR führte. „Gut möglich, dass die Buchmesse ihren Teil dazu beigetragen hat, dass die Revolution hier ihren Anfang nahm“, sagt Zille. Und dass es die Messe war, die nach der Wende zum Aufschwung der Stadt führte, während in anderen Teilen des Ostens vieles in die Brüche ging.

Niklas Liebetrau/Berliner Zeitung Oliver Zille wurde 1960 in Leipzig geboren. Er absolvierte eine kaufmännische Ausbildung im Buchgroß- und Außenhandel und studierte anschließend Außenwirtschaft an der Hochschule für Ökonomie in Berlin. Bereits seit 1992 leitet er die Buchmesse Leipzig. Seit 2004 ist er ihr erster und einziger Direktor. Am Anfang organisierte er die Messe nur mit einer Sekretärin, heute kümmert sich ein Team von 20 Menschen um insgesamt 2000 Aussteller und Hunderttausende Besucher.

Noch heute, im Jahr 2023, ist Leipzig die am schnellsten wachsende Stadt Deutschlands. Rund 625.000 Menschen leben hier. Im Jahr 2010 waren es noch 508.000. Gemäß den Prognosen wird Leipzig wohl im Jahr 2036 die 700.000 übersteigen. Leipzig boomt, vor allem ist es beliebt bei jungen Menschen, die hier finden, was auch Berlin einst ausgemacht hat: Freiraum und eben eine weltoffene Toleranz. Nicht umsonst sprechen viele auch heute noch von Leipzig als „Hypezig“. Und auch der Buchmessen-Direktor sagt: „Es ist die Stadt im Osten.“

Anfangs sei es bei der Buchmesse nach der Wende vor allem um Ost-West-Themen gegangen, erzählt Oliver Zille. Auch hier eben ein Spiegel des gesellschaftlichen Gemütszustands. Und auch wenn es in den folgenden Jahren um viele Themen ging, um die Finanzkrise 2008, um die Flüchtlingskrise, um das Aufkommen der Neuen Rechten – das Ost-West-Thema beschäftigt die Messe auch heute noch.

Auch Dirk Oschmann wird bei der Leipziger Buchmesse erwartet

Einer der Gäste auf der Buchmesse in diesem Jahr wird der Literaturprofessor Dirk Oschmann sein. Jüngst hat er eine Streitschrift mit dem Titel „Der Osten: Eine westdeutsche Erfindung“ veröffentlicht. Darin beklagt er, dass der Osten gegenüber dem Westen bei Führungspositionen und Lohnverhältnissen noch immer, auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung, das Nachsehen habe. Er diagnostiziert, dass die Menschen im Westen sich als Norm und den Osten als Abweichung begreifen und dementsprechend häufig negativ und abwertend über die Menschen im Osten sprechen. Oschmann fordert die Abschaffung des Ostbeauftragten. Das Buch stürmte auf Platz eins der Spiegel-Bestsellerliste und entfachte eine Debatte.

Gefragt, was er von Oschmanns Aussagen halte, sagt Oliver Zille, er müsse das Buch noch lesen, kenne aber die Berichte dazu. „Ich finde, Oschmann hat insofern recht“, sagt er, „als im Osten noch immer andere Lohnstrukturen herrschen.“ Zille erzählt, dass auch ihm im Gespräch mit alten westdeutschen Freunden auffällt, wie groß die Unterschiede in der Sozialisation sind. „Was sie für einen beruflichen Werdegang hatten, was ihnen als Kind so eingeimpft wurde. So etwas lässt sich wahrscheinlich erst über Generationen ablegen. Das ist nicht einfach mit politischer Bildung getan“, sagt Zille.

Er freut sich, dass Oschmann das Buch geschrieben hat. „Wir brauchen diese Aufarbeitung unbedingt.“ Erst im letzten Jahr hatte es auch im Zusammenhang mit der Buchmesse wieder eine Ost-West-Debatte gegeben.

Eigentlich sollte im Jahr 2022 die Buchmesse nach zwei Corona-Jahren wieder stattfinden. Doch dann sagten führende Verlage ihre Teilnahme ab. Viele Kommentatoren sahen im Infektionsrisiko nur ein vorgeschobenes Argument – den Verlagen sei die Reise nach Leipzig eigentlich zu aufwendig, zu teuer und zu wenig ertragreich. Frankfurt als führender Buchmessen-Standort reiche wohl aus. Schnell wurde daraus eine Abkehr der Westverlage von der kleineren ostdeutschen Messe gemacht.

„Wir laufen im Osten eben auf wackeligem Grund“, sagt Zille dazu. Offensichtlich gebe es eine tief verwurzelte Unsicherheit in der ostdeutschen Gesellschaft. „Wenn du im Osten Erfolg mit etwas hast, dann gibt es dennoch in der Öffentlichkeit immer diese Sorge: Es könnte ja auch anders kommen.“ Dabei stehe die Buchmesse auf so festen Füßen wie eh und je.

„Das Selbstverständnis dieser Stadt hat immer was mit dem Buch und mit der Messe zu tun gehabt“, sagt Zille. Das werde sich auch in diesem Jahr wieder bestätigen – auch wenn wohl noch nicht so viele Besucher kommen werden wie vor der Pandemie.