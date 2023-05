Sex, Affären und 65 Millionen Euro: Sky-Serie über den Fall von König Juan Carlos

Sternstunde der Menschheit: In einer bewegenden TV-Ansprache stemmt sich der junge König Juan Carlos I. von Spanien am 23. Februar 1981 gegen die Diktatur.

Sternstunde der Menschheit: In einer bewegenden TV-Ansprache stemmt sich der junge König Juan Carlos I. von Spanien am 23. Februar 1981 gegen die Diktatur. Gebrueder Beetz Filmproduktion

Aus dem Weißen Haus nach Abu Dhabi. Vom „Champion of Democracy“, wie Ronald Reagan Juan Carlos I. einst nannte, zu einem alten, verbitterten und einsamen 85-jährigen Mann in der Wüste. Der ehemalige König von Spanien ist eine tragische Figur.



Einst aufgebaut von Franco, einem der grausamsten Diktatoren Europas, der Hunderttausende Menschen ermorden und in Massengräbern verscharren ließ, entwickelte sich Juan Carlos nach dem Tod des Caudillo Franco 1975 zum Bewahrer und Hüter der jungen und fragilen spanischen Demokratie.

Der junge Bourbone, den der Diktator wie einen Patensohn zu seinem Nachfolger aufgebaut hatte, übernahm damals ein bitterarmes Land, das seit dem brutalen Spanischen Bürgerkrieg noch immer unter einem dunklen Schleier der Repression gefangen war. Juan Carlos I. hätte den Weg der Diktatur fortführen können, doch er entschied sich für die Demokratie.

Champion of Democracy: König Juan Carlos I. wird von Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus empfangen. Gebrueder Beetz Filmproduktion

Der tiefe Fall des „Champion of Democracy“

Legendär ist bis heute seine bewegende TV-Ansprache vom 23. Februar 1981 an seine Bürger, in der er sich mit zitternder, aber entschlossener Stimme gegen die franquistischen Putschisten stellt, die nur Stunden zuvor das Parlament gestürmt hatten. Allein für diesen einen Moment der Stärke muss man sich – nicht nur als Spanier – für alle Ewigkeit vor dem Menschen Juan Carlos verneigen.

Allerdings ist das meiste, was hinter verschlossenen Türen in der Familie, in Schlafzimmern, auf Auslandsreisen nach Saudi-Arabien oder auf der Jagd in Afrika passierte, ein ganz anderes Kapitel der ganz persönlichen Geschichte des Menschen Juan Carlos. Es geht um Affären mit meist blonden Frauen, uneheliche Kinder, illegale Schmiergeldzahlungen, einen toten Elefanten, Verflechtungen bis in höchste Geheimdienstkreise, eine deutsche Prinzessin und die würdelose Flucht des Monarchen ins Emirat Abu Dhabi 2020.

Um zu dieser Einschätzung zu kommen, muss man natürlich eigentlich keine Doku-Serie mehr anschauen. Dazu reicht der regelmäßige Blick in die Bild-Zeitung und die Gala. Und doch lohnt es sich, die neue deutsche Sky-Dokumentation „Juan Carlos. Liebe, Geld, Verrat“ anzuschauen. Denn die vierteilige Serie hat es in sich.

Ehemalige Geliebte: Corinna zu Sayn-Wittgenstein hatte jahrelang eine Affäre mit dem König, der sie 2008 sogar heiraten wollte. Am Ende schenkte er ihr 65 Millionen Euro, Schmiergeld aus Saudi-Arabien. Gebrueder Beetz Filmproduktion

Corinna zu Sayn-Wittgenstein äußert sich erstmalig

Der Grund ist, dass die Dokumentation ohne einen altmodischen allwissenden Sprecher auskommt, der die Ereignisse chronologisch zusammenfasst, sondern die Aussagen von intimen Weggefährten, Politikern, Bankern und Geheimdienstmitarbeitern benutzt.

Und obwohl das an manchen Stellen ein bisschen langatmig ist, ergibt dieses Vorgehen durchaus Sinn. Die Macher betonen, dass die interviewten Charaktere jeweils nur ihre ganz persönliche Sicht auf die Dinge darstellen. Ohne Anspruch auf eine objektive Wahrheit.

Gleich zu Beginn der ersten Folge etwa ruft der langjährige Freund des Königs, Philip Adkins, den König sogar vor laufender Kamera auf seinem Handy an. Ein intimer Moment, der zeigt, welche Mühe sich die Macher der Dokumentation gegeben haben. Neben Freunden und Vertrauten ist die Liste der „Zeugen“ lang.

Für den Sohn von Corinna zu Sayn-Wittgenstein war der König wie ein Vater. Der Geheimdienst deckte die außereheliche Liebesbeziehung lange. Gebrueder Beetz Filmproduktion

Sehenswerter Einblick in die Welt der Adligen, Schönen und Reichen

Darunter sind nicht nur Investigativjournalisten und FBI-Agenten, sondern sogar José María Aznar, ehemaliger Ministerpräsident von Spanien, oder Mario Conde, einer der einflussreichsten und wichtigsten Bankiers Spaniens.

Besonders spannend ist vor allem, dass sich in der Doku erstmals die langjährige Geliebte des Königs, die Unternehmerin Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein, äußert, der der König einst rund 65 Millionen Euro schenkte und die zumindest aus ihrer Sicht einen tiefen Einblick gibt, wie Affären der Staatsoberhäupter von Geheimdiensten gedeckt werden, um das Ansehen von Staaten – in diesem Fall die Monarchie Spaniens – zu schützen.



Das alles hat natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Und wie immer gilt dabei wie in unser aller Leben: Nicht alles ist nur schwarz und weiß, sehr viel ist grau.

Dunkle Flecken: Juan Carlos I. am Tag seiner Abdankung 2014 in Madrid. Sohn und Nachfolger König Felipe distanzierte sich später von seinem Vater. Gebrueder Beetz Filmproduktion

Die Gier des Königs nach dem süßen Leben

Und so zeigt die Serie dann auch sehr sehenswert die Metamorphose eines Helden, der lange von einem Großteil der spanischen Öffentlichkeit gefeiert wurde, zu einem Aussätzigen der jüngeren europäischen Geschichte.

Und warum konnte Juan Carlos I. vor allem in der zweiten Hälfte seines Lebens scheinbar vom süßen Leben des internationalen Jetsets nicht genug bekommen und verspielte dadurch am Ende sein Andenken? Die Aussage eines befreundeten adligen Spaniers lieferte mir vor ein paar Jahren zumindest den Ansatz einer Erklärung: „Juan Carlos empfand sich immer als einen der ärmsten Monarchen. Teilweise war so mancher süddeutsche Fürst reicher als er. Dieser Zustand war für ihn unerträglich.“



Juan Carlos. Liebe, Geld, Verrat. Doku-Serie, 4 Folgen á 45 Minuten, ab Sonntag 21. Mai 2023 auf Sky.