Ein Zungenkuss ist noch keine Zusage für einen Blowjob

Im Alltag kommen wir immer wieder an unsere Grenzen, entweder im Kontakt mit anderen, wenn es darum geht, die eigenen Grenzen aufzuzeigen und die des Gegenübers gleichermaßen zu respektieren, oder in Bezug darauf, wie viel wir uns selbst zumuten und inwiefern wir beispielsweise mit unseren Kräften im Job oder im sozialen Umfeld haushalten. Stichwort: Helfersyndrom.

Unserer Fantasie hingegen sind keine Grenzen gesetzt, hier ist grenzenlose Freiheit möglich. Warum? Weil hier niemand außer uns selbst und unserer Vorstellungskraft involviert ist. Aber sobald wir mit unseren Mitmenschen in Kontakt treten, geht es darum, einvernehmlich zu handeln und alle Beteiligten und ihre Bedürfnisse zu berücksichtigen.

Wie schwierig das manchmal ist, aber vor allem wie unterschiedlich bereits hier die individuellen Vorstellungen davon sind, was okay ist und was nicht, was noch Spaß ist und was bereits eine Grenzüberschreitung! Daher ist es unabdingbar, dass wir im Vorhinein miteinander reden. Oft werde ich gefragt, wann der richtige Moment ist. Spoiler: Es kann niemals zu früh sein, höchstens zu spät.

Dirty Talk wird zu Unrecht als schmutzig bezeichnet

Außerdem, wer sagt denn, dass Konsens einholen nicht sexy sein kann? Jemandem zu sagen, dass man sich zu ihm hingezogen fühlt und ihn gerne küssen würde, hat doch bereits etwas von Dirty Talk, der zu Unrecht als schmutzig bezeichnet wird, denn am Ende geht es dabei darum, sich zu sagen, auf was man steht, oder wie man die Berührungen des Sexpartners empfindet.

Safe, sane and consensual! Das gilt nicht nur für BDSM-Praktiken, wo Konsens bereits lange ein Thema ist, zumal die Beteiligten hier bewusst körperliche Grenzerfahrungen in Form von Würgen, Strangulieren und Schmerzen suchen. Aber auch beim Sex können negative Erlebnisse schnell zu einem ernsthaften Trauma werden.

Was für die eine zu viel ist, kann für den anderen noch lange nicht genug sein. Wie oft wurde ich in jungen Jahren ungefragt beim Sex auf den Hintern gehauen oder mir ungefragt ins Gesicht gespritzt? Richtig, mehr als einmal, und wenn ich mir das Feedback zu meiner Arbeit als Sexpodcasterin so anschaue, dann geht es vielen Frauen so – viel zu vielen. Das war auf jeden Fall ein Auslöser, der mich einige besonders einprägsame Erfahrungen in meinem ersten Buch „Konsens ist sexy“ hat niederschreiben lassen.

Es ist wichtig, bereits in frühester Kindheit zu lernen, Grenzen zu setzen

Als ich mich mehr mit dem Thema beschäftigte, fiel mir auf, wie wichtig es ist, dass wir bereits in frühester Kindheit lernen, unsere Grenzen zu setzen, ein selbstbestimmtes Körpergefühl zu entwickeln. Frauen noch mehr als Männer, denn ihnen wird immer noch zu häufig bereits als Kleinkind eingetrichtert, dass „sie sich mal nicht so anstellen und dem Opa einfach mal ein Küsschen oder sich bei dem Onkel auf den Schoß setzen sollen“. Auf den ersten Blick wenig gefährliche Aussagen, die jedoch den Eindruck hinterlassen, dass das eigene Befinden keine Rolle spielt.

Das alles kommt mir nicht unbekannt vor. Als mein Fahrlehrer mir jedes Mal das Knie tätschelte, wenn ich während der Fahrstunde etwas besonders gut machte und ich das zu Hause erzählte, hieß es dort, dass das doch keine große Sache wäre. Er wäre dafür bekannt, er mache ja weiter nichts. Hunde, die bellen, beißen nicht. Ja, aber sie nerven trotzdem.

Gleiches gilt für Beziehungsabsprachen oder besser gesagt für Rahmenbedingungen, denn auch Exklusivität ist Auslegungssache. Wie oft habe ich es erlebt, wenn ich als Dritte das gemeinsame Liebesleben eines Paares bereichert hatte, dass ich am Ende vor verwirrten und enttäuschten Gesichtern stand, weil die Öffnung der Beziehung am Ende mehr ein Kompromiss als ein freier Wunsch gewesen war.

Vorstellungen sind ebenso verschieden wie die Individuen

Was ich damit sagen will: Vorstellungen sind ebenso verschieden wie die Individuen selbst. Zuletzt ist mir das wieder aufgefallen, als ich auf einer Dating-App mit einem Mann schrieb, der mir direkt eröffnete, was er sich unter einer monogamen Beziehung vorstelle und was ausdrücklich nicht. Es stellte sich heraus, dass die Dinge, die ihm wichtig waren, für mich bereits seit Jahren Normalität sind. Er sprach von Raum für Selbstverwirklichung in Form von eigenen Interessen oder Reisen zum Beispiel.

Körpersprache kann man deuten, stimmt, aber manchmal interpretiert man sie vielleicht falsch, daher ist es hilfreich, die eigenen Grenzen zu kommunizieren: Zum Beispiel, wie man angefasst werden oder wie weit man gehen möchte. Ein Zungenkuss ist noch keine Zusage für einen Blowjob! Alles schon erlebt. Außerdem ist es vollkommen okay, sich während des Zusammenseins umzuentscheiden und sich trotz wilder Leidenschaft und Begierde gegen Geschlechtsverkehr zu entscheiden.

Früher dachte ich, ich könnte für mich einstehen, denn Neinsagen fiel mir selten schwer, heute weiß ich es wirklich. Auslöser hierfür war eine Begegnung, die schön begann und mir doch negativ in Erinnerung blieb. Ich hatte ein Date, er kam zu mir nach Hause, wir redeten und lachten viel, küssten uns schließlich leidenschaftlich auf der Couch. Von da an änderten sich sein Tempo und seine Berührungen schlagartig: Aus sanft und liebevoll wurde ungestüm und ungelenk. Ich wies ihn zweimal drauf hin, beim dritten Mal sprang ich auf und schmiss ihn raus. Er stand unter Performance-Druck und hatte auf Autopilot geschaltet, das war seine Rechtfertigung – für mich aber keine Entschuldigung.

Grenzenlose Freiheit wäre nur möglich, wenn alle dasselbe im Sinn hätten

Wir reden gern von grenzenloser Freiheit und Abenteuern, aber wir sollten nicht vergessen, dass Grenzen wichtig sind und uns einen sicheren Rahmen bieten, der uns vor Übergriffen, aber auch emotionalen Grenzüberschreitungen schützt. Grenzenlose Freiheit wäre nur möglich, wenn wir alle dasselbe im Sinn hätten. Und das ist nicht die Realität. Menschen sind verschieden. Bedürfnisse auch.