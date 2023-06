Besuch in speziellem Fight Club: Alle sind nackt und werden mit warmem Öl begossen

Wer hätte das gedacht: Ich bin eine Sau. An sich ganz reinlich, nicht in dem Sinne. Im Bett, wenn jemand was Spektakuläres macht, suhle ich mich gern genüsslich und quieke wohl auch schon mal, aber wann macht denn jemand was Spektakuläres? Die Männer auf den Datingportalen sind alle so abgefuckt und lahm. Also in dem Sinne bin ich auch nur alle Jubeljahre Sau. Dabei wär‘s so schön. Portal, Jungs! Das heißt doch nicht ohne Grund Portal! Sex mit der Rehlein ist eine Weihe, eine Offenbarung, die schwarze Rutsche beim Liebemachen. Aber nee, wieder nur Trockenbumsen ohne Angucken oder gar Fühlen, da hättet ihr euch auch rasch selbst einen runterholen können, statt meine Zeit zu verschwenden. Wenn ihr keinen Bock auf Party habt, suche ich mir ohne euch eine, das habt ihr jetzt davon. Und da bin ich dann ganz und gar Sau – Rampensau nämlich!