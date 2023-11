Letzte Woche habe ich an dieser Stelle geschrieben, dass eine offene Beziehung alternativlos für mich sei. Nun ging es bei den Begegnungen außerhalb meiner Partnerschaft mit Antonia auch immer nur um das Körperliche, und mir wäre gar nicht in den Sinn gekommen, dass das auch mal anders sein könnte – aber dann kam Katharina. Sie zog in unser Gemeinschaftsdorf, mit Mann und zwei Kindern.