Die Guten sind vergeben, aber es gibt ja das Drei-Männer-Modell

Da ist er wieder, dieser Augenblick. Stehe mit meinem guten Freund M. in einer schummrigen Bar in Berlins Mitte, die Lichter des Tresens scheinen uns zu umarmen, alle Trinkwütigen wippen mit den Hüften. Mir geht es prima, ich erzähle so ein bisschen aus meinem Leben, will heißen, ich rufe es meinem Freund mit Schmackes ins Ohr, da schreit er zurück: Schlampe. Es ist nicht das erste Mal, dass er das sagt, und er sagt es immer ironisch liebevoll. Natürlich weiß er um die Ungehörigkeit von „slut-shaming“ (sein Wortlaut). Aber er hat ohnehin gut reden, schließlich ist er quasi sein ganzes Erwachsenenleben mit seiner Freundin (nicht Frau) zusammen, mit zwei hervorragenden Töchtern, eingepackt ins rundum zugewandte Glück. Du weißt, wie ich’s meine, fügt er lachend hinzu und bestellt mir einen Whiskey Sour. Klar weiß ich’s, und demnach fange ich noch mal von vorne an. Ich hätte auch gern wieder sowas. Einen Partner. So einen Durchdickunddünn. Wahrscheinlich aber wird das aus schon öfter beschriebenen Gründen nichts. Die Guten sind einfach vergeben.