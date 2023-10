Samstagabend – ich bin mit einer Freundin zu einer Playparty in Kreuzberg verabredet und werfe mich dafür in Schale. Das klingt vielleicht ganz schön cool und hip und aufgeklärt. In Wahrheit bin ich wahnsinnig aufgeregt, denn es ist das erste Mal für mich, und auch wenn meine Freundin mir schon viel darüber erzählt hat und mir sexpositive Räume mittlerweile nicht mehr unbekannt sind, ist es für mich doch die erste Playparty. Die erste Party also, auf der ich mit meinem und, wenn es passt, auch mit anderen Körpern spielen kann – was das genau bedeutet, weiß ich in diesem Moment auch noch nicht so genau.