Shakespeares „König Lear“ 2023 in Bad Hersfeld Der Intendant der Hersfelder Festspiele hat das Programm für den nächsten Sommer bekanntgegeben. dpa

Bad Hersfeld -Mit dem Shakespeare-Klassiker „König Lear“ werden die Bad Hersfelder Festspiele im kommenden Sommer eröffnet. Für die Inszenierung wurde die Regisseurin Tina Lanik gewonnen, die bereits am Wiener Burgtheater oder am Münchner Residenztheater Regie führte, wie Intendant Joern Hinkel am Freitag in Bad Hersfeld bekanntgab.