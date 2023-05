Kollegin zum Tod von Shireen Abu Akleh: „Ich kann ihren Anblick nicht vergessen“

Der Tod der palästinensisch-amerikanischen Journalistin Shireen Abu Akleh vor einem Jahr löste weltweit Entsetzen aus. Die Korrespondentin wurde während der Berichterstattung in Jenin, im völkerrechtswidrig besetzten Westjordanland, am 11. Mai 2022, von israelischen Militärs erschossen. Israel stritt monatelang ab, auf Abu Akleh gefeuert zu haben. New York Times, Associated Press, Washington Post und CNN zeigten in Recherchen, dass der tödliche Schuss wohl von israelischen Soldaten ausging. In einem Untersuchungsbericht stellte Israel fest, dass israelische Soldaten die Reporterin, wenn überhaupt, versehentlich trafen. Untersuchungen von Forensic Architecture legten daraufhin nahe, dass Abu Akleh gezielt erschossen wurde. Israel bestreitet das. Die Journalistin Nadja Odeh hat für den SWR in Abu Aklehs Umfeld recherchiert. Sie sprach mit Freundinnen und Kollegen. Das Gespräch mit Abu Aklehs Kollegin Shatha Hanajsheh war Teil dieser Recherche.

Nadja Odeh: Was für eine Beziehung hatten Sie zu Shireen Abu Akleh?



Shatha Hanajsheh: Für uns junge Frauen, die Journalistinnen werden wollten, war Shirin ein Vorbild, ein Ideal. Wir wollten alle sein wie sie. Ich bin mit ihrer Stimme aufgewachsen, mit ihrem Bild im Fernsehen. Das hat mich immer begleitet.

Wollten Sie Journalistin werden, um wie Shireen Abu Akleh zu sein?



Ich habe immer davon geträumt, Journalistin zu werden. Aber sie hat das noch verstärkt. Ich erinnere mich, als ich noch ganz klein war, da haben mein Vater und mein Großvater mich vor den Fernseher gesetzt und mich aufgefordert, sie nachzumachen, wie sie sich vorstellt. Nach jedem Bericht hat sie ihren Namen genannt. Ich konnte noch kaum sprechen und sie sagten, mach mal wie Shireen. Und ich habe sie nachgemacht. Von da an habe ich gedacht: Ich werde mal Journalistin. Das war mein Traum, und sie gehörte dazu.

Was hat Journalismus damals für Sie bedeutet?



Als ich klein war, hatte ich keine Ahnung, was das heißt. Ich dachte, man schreibt etwas und spricht es dann im Fernsehen oder im Radio. Aber mit der Zeit, als ich meine Umgebung kennenlernte und die Menschen in meinem Umfeld, spürte ich, dass diese Menschen jemand brauchten, der von ihnen erzählt, der ihnen eine Stimme gibt. Wenn ich einmal groß bin, dachte ich, werde ich von ihnen erzählen. Von ihren Problemen, vom Unrecht, das sie erleiden müssen, von der Besatzung. Und was diese ihnen und ihren Kindern antut. Ich bin zur Zeit der Zweiten Intifada aufgewachsen. Ich kann mich erinnern, wie mich mein Vater einmal nach Jerusalem mitnahm. Ich war Drittklässlerin. Weil einer aus Qabatja, unserem Dorf, erschossen worden war, mussten wir den Ausflug vorzeitig abbrechen. Ich erinnere mich an das kleine Mädchen, als es erfuhr, dass sein Onkel getötet worden war. Diese Erlebnisse bestärkten mich in meinem Entschluss, davon zu erzählen.

Hat Journalismus für Sie auch mit Freiheit zu tun? Shireen Abu Akleh ist ja viel herumgekommen, zumal als Frau.



Über persönliche Freiheit habe ich mir damals keine Gedanken gemacht. Der Freiheitsbegriff war für mich immer mit der Befreiung Palästinas von der Besatzung verknüpft. Die Unterdrückung der Frau in unserer Gesellschaft, wie schlecht es vielen von ihnen geht, das habe ich damals nicht wahrgenommen. Erst viel später, während des Studiums, als ich in meinem Dorf mit der Kamera unterwegs war, spürte ich die tadelnden Blicke meiner Umgebung. Es ist mir aber gelungen, mich darüber hinwegzusetzen, die Leute daran zu gewöhnen, dass es dieses Mädchen Shatha gibt, das als Journalistin hier lebt und völlig frei in einer konservativen Stadt wie Jenin arbeitet. Vielleicht kam Freiheit so Schritt für Schritt zu mir. Ich hatte jedenfalls nicht nach ihr gesucht. Meine Mutter wollte nicht, dass ich Journalismus studiere, weil es in Palästina ein gefährlicher Beruf ist. Mein Fach hieß: Arabische Sprache und Medien. Wenn die Leute sie fragten, was studiert deine Tochter, sagte meine Mutter immer: Sie wird Arabischlehrerin. Es brauchte Zeit, bis sie sagen konnte: Meine Tochter ist Journalistin.

Shatha Hanajsheh Zur Person Die Palästinenserin Shatha Hanajsheh (30) arbeitete lange in den palästinensischen Gebieten als freie Journalistin und Korrespondentin – unter anderem für die Nachrichtenagentur Middle East Eye. Am Tag von Shireen Abu Aklehs Tötung war sie selbst mit vor Ort. Inzwischen lebt sie in Beirut, um dort ein journalistisches Stipendium zu absolvieren.

Viele junge palästinensische Frauen erfahren von der Gesellschaft großen Respekt dafür, dass sie in die Medien gehen. Sehen die Leute in Ihnen junge Frauen oder Journalistinnen? Sie führen Gespräche mit Fremden, gehen in fremde Häuser, tun Dinge, die sich für junge Frauen in der palästinensischen Gesellschaft nicht schicken.



Ja, und das ist das Schöne an unserer Gesellschaft. Heute arbeiten Frauen in allen Berufen und erfahren Respekt dafür. Wenn es zum Beispiel ein Begräbnis gibt, von jemandem, der durch das israelische Militär zu Tode gekommen ist, sind da Hunderte von Männern auf der Straße, und ich bin die einzige junge Frau unter ihnen. Es rührt mich immer wieder, wenn ich höre, wie einer zum andern sagt: Mach mal Platz da, lasst die Journalistin durch, damit ich meine Aufnahmen machen kann. Das zeigt, wie geschmeidig unsere Gesellschaft ist.

Kommen wir auf Shireen Abu Akleh zurück. Zuerst war sie Ihr Idol, dann waren Sie plötzlich Berufskolleginnen. Wie war das?



Als ich Shireen das erste Mal begegnet bin, war ich sehr nervös. Ich hatte regelrecht Angst, wie ich mich ihr gegenüber verhalten soll. Sie war ein freundlicher Mensch. Aber wie mit ihr zusammenarbeiten, wo sie doch mein Vorbild war? Da war immer dieser Abstand zwischen uns, wie wenn man als erwachsener Mensch seinem ehemaligen Lehrer begegnet. Wenn ich Shireen sah, musste ich immer an mich als fünfjähriges Mädchen denken, das sie nachahmte. Heute macht es mich traurig, dass ich ihr das nie erzählt habe.

Ist es okay für Sie, wenn wir an den Tag ihres Todes zurückgehen? Es geschah morgens?



Es war an diesem 11. Mai ungefähr halb sechs Uhr morgens, da rief mich mein Kollege an und sagte, dass das Militär im Flüchtlingslager von Jenin sei. Er schickte mir einen Wagen nach Qabatya, wo ich wohne, und in etwa zehn Minuten war ich dann an Ort und Stelle. Es war ein normaler Tag. Wie jeder Arbeitstag, der mit einer Militärrazzia beginnt. Ich erinnere mich, dass, als ich ankam, Ali und Moujahed schon da waren. Ich habe sie begrüßt und mir dann gleich die Weste und den Helm angezogen. Sie sind ziemlich schwer. Den Helm hatte vorher ein Kollege von mir getragen, mit einem ziemlich kleinen Kopf. Der Gurt war auf klein gestellt und als ich ihn geschlossen habe, waren meine Backen ganz gequetscht. Alle haben Witze gemacht und gelacht. Wie gesagt, es war ein ganz normaler Arbeitsmorgen. Als Shireen eintraf, begrüßte sie uns, war guter Laune, so lebendig und voller Energie. Während sie Helm und Weste anzog, haben Moujahed und ich uns schon mal so hingestellt, dass die Soldaten uns sehen konnten. Sie sollten sehen, dass da eine Gruppe von Journalisten ist. Dann setzten wir uns in Bewegung. Auf der Höhe der Straße, wo wir uns befanden, gab es eine Fabrik, hinter uns eine Querstraße mit offenem Feld. Am Ende der Straße standen die Besatzungssoldaten. Wir liefen die Straße hoch und unterhielten uns. Dann schlug plötzlich die erste Kugel ein.

Sie haben das Geräusch selbst gehört?



Wir alle hörten, wie sie einschlug. Moujahed, mein Kollege, sprang durch eine Art Öffnung auf der Straßenseite, die zur Fabrik gehörte, und schrie: Die schießen auf uns! Wir sollten ihm hinterher. Aber es war zu schwer für uns, ihm hinterher zu klettern. Uns blieb nur, zurückzukehren. Ali, Shireen und ich. Kaum hatte ich den Rücken gekehrt, rief Shireen: Ali ist getroffen. Ich kann mich nicht erinnern, wie ich hinter den Baum gelangt bin. Ich weiß es einfach nicht mehr. Ich erinnere mich aber, dass ich hinter dem Baum auf Shireen wartete und dann sah, wie sie zu Boden fiel. Anfangs konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass sie getroffen war. Ich dachte, sie sei über irgendwas gestolpert. Aber als sie sich nicht mehr bewegte, begriff ich, dass sie getroffen war. Ich schrie. Ich wollte mein Handy öffnen und einen Krankenwagen rufen, aber es gelang mir nicht. Ich war völlig durcheinander und nicht in der Lage, die Nummer einzugeben. Wann immer ich versuchte, meine Hand nach ihr auszustrecken, wurde geschossen.

Wie denken Sie heute darüber nach?



Es war einer der schwierigsten Momente, die man überhaupt durchleben kann. Ich komme einfach nicht darüber hinweg. Ich dachte immer, ich sei stark. Ich kann Shireens Anblick nicht vergessen, wie sie da auf dem Boden lag. Ich kann auch meine Hilflosigkeit nicht vergessen – dass ich sie nicht erreichen, nicht anfassen, nichts für sie tun konnte.

Woran erinnern Sie sich noch?



An den jungen Mann, der uns helfen wollte. Ich dachte, die Schießerei sei um mich herum, dass sie schießen, damit wir uns nicht bewegen, aber nicht, um uns zu töten! Als der junge Mann sich näherte, um zu helfen, habe ich ihm zugerufen: Komm nicht näher! Weil ich wusste, in welche Gefahr er sich begab. Er sprang dann über die Mauer, wo ich stand und kam von außen. Wir versuchten, Shireen wegzuziehen, aber es wurde wieder geschossen. Sharif half erst mir, wegzukommen und kehrte dann zurück, um Shireen wegzuziehen. Die ganze Zeit dachte ich, dass sie weiterleben wird. Ich wusste nicht, wo die Kugel sie getroffen hatte. Erst als ich das Blut auf dem Boden sah, begriff ich, dass die Kugel sie in den Kopf getroffen hatte. Dass sie tot war.

Wie kommen Sie, nach all dem, mit Ihrer Arbeit zurecht? Können Sie sie fortsetzen?



Drei Tage, nachdem es passiert ist, bin ich wieder losgezogen. Ich fuhr nach Ramallah und von Ramallah nach Jenin, um von dort zu berichten. Doch als ich das Geräusch von Kugeln hörte, packte mich eine wahnsinnige Angst. Wir leben unter Besatzung. In meinem Job ist das Geräusch von Gewehrkugeln normal. Aber jetzt löst es in mir Panik aus. Als wenn ich dieses Mal sterben müsste.

Sie erzählen in Ihrem Beruf ständig Geschichten vom Getötetwerden und vom Sterben. Haben Sie nie gedacht, dass es Sie als Journalistin einmal selbst treffen könnte?



Einer der Gründe, dass ich mich an diesem Tag sicher fühlte, war, dass ich Journalistin bin und einen Helm und eine Presseweste trug. Einige Tage zuvor gab es eine Razzia in einem Dorf namens Sile. Sie wollten dort ein Haus zerstören. Wir wollten ins Dorf, aber das Militär hatte alle Zugänge versperrt. Wir dachten, okay, stellen wir uns an den Ortseingang und warten ab. Ich erinnere die Entfernung zwischen uns und den Soldaten. Alle meine Kollegen hatten supermoderne Kameras, mit denen sie von Weitem Aufnahmen machen konnten. Ich hatte eine ganz einfache und beschloss, näher ran zu gehen. Ich trug ja meine Presseweste. Ich näherte mich den Soldaten bis auf wenige Meter. Als meine Kollegen das sahen, folgten Sie mir. Das erfüllte mich mit Stolz. Ich habe sie sogar geneckt. Ich trau mich und ihr seid ja Angsthasen! Tatsächlich dachte ich, sie können mir nichts anhaben. Ich bin doch Journalistin. Warum sollten Sie mich töten wollen? Ich trage eine Presseweste, ich trage einen Helm, ich halte eine Kamera und übe ja nur meinen Beruf aus.

Es gab Stimmen in der internationalen Berichterstattung, die sagten, die Situation sei nicht eindeutig gewesen, es könnten auch palästinensische Kugeln gewesen sein.



Anfangs habe ich gar nicht mitbekommen, dass die Frage ‚Wer hat geschossen?‘ in der internationalen Presse überhaupt diskutiert wurde. Wir sind doch Journalisten und sollten als Kollegen solidarisch miteinander sein. Wie konnten die westlichen Medien das Narrativ der Besatzer übernehmen? Zumal, wenn ich erzähle, dass mich die Soldaten beschossen haben. Ali erzählt das Gleiche und auch Moujahed erzählt das Gleiche. Wir alle waren Augenzeugen. Sämtliche Organisationen, die Untersuchungen angestellt haben, sind zu dem selben Schluss gekommen. Dass die Schüsse von israelischen Soldaten ausgingen. Und dann kommt ihr westlichen Pressevertreter und sagt: Wir wissen nicht eindeutig, wer geschossen hat? Ich war erstaunt, auch schockiert.

Wenn es tatsächlich Schießereien mit einer palästinensischen Gruppierung gegeben hätte, wäre es für Sie schwer gewesen, das zu thematisieren?



Nein! Ich habe keine Schwierigkeiten damit, die Wahrheit zu sagen. Wenn es Palästinenser gewesen wären, hätte ich nie gesagt, es waren Besatzungssoldaten! Und dann ist da noch etwas sehr Wichtiges: Als jemand, der journalistisch arbeitet, würde ich mich nicht sinnlos in Gefahr begeben. Wenn es Schießereien mit palästinensischen Gruppierungen gegeben hätte, wäre ich da niemals hineingegangen. Aus reinem Selbstschutz. Mein Leben ist mir wichtiger.

Ich habe auf Social Media die Aufnahmen davon gesehen, wie Sie unter Beschuss standen.



Das war der Kameramann von Al Jazeera, Majdi Bannourah. Er hatte alles für die Berichterstattung vorbereitet, weil er Aufnahmen von der Razzia machen wollte.

Sie haben erwähnt, dass Sie sich die Aufnahmen bis heute nicht anschauen können?



Ich habe mir bis jetzt keine der Aufnahmen vollständig angesehen. Ich kann meinen Anblick in diesem Zustand nicht ertragen. Ich habe mir noch nicht einmal den Ort des Geschehens angeschaut. Und ich konnte nicht zu dem Baum gehen und ihn berühren. Ich würde mich wieder dahinter verstecken wollen.

Gibt es irgendeine Form von psychologischer Unterstützung?



Es gibt eine Organisation namens Areej. Sie bietet traumatisierten Menschen, insbesondere Journalisten psychologische Hilfe an. Sie haben mir einen Therapeuten vermittelt, mit dem ich in Verbindung stehe. Er hat mir geholfen, zu verstehen, was ich durchlebe. In unserer Gesellschaft muss man immer stark sein. Und wenn ich als Frau und Journalistin in der Männerwelt bestehen will, erst recht. Die ganze Zeit will man beweisen, dass man keine Angst hat, dass man es schafft, dass man nicht weinen muss. Ich bin hier in Jenin die einzige Journalistin unter vielleicht zehn männlichen Kollegen. Da wollte ich immer stark sein. Aber mit diesem Vorfall ist alles völlig gekippt, ich kriege meine Angst nicht mehr eingedämmt.

Sie haben erzählt, dass Sie ein Stipendium bekommen haben?



Ja, von der Amerikanischen Universität Beirut. Es heißt Shireen-Abu-Akleh-Stipendium. Ich muss einen Neuanfang versuchen. In den kommenden zwei Jahren werde ich meinen Master in Journalismus machen. Ich werde nicht völlig vergessen können, aber vielleicht mit den Dingen besser umgehen können und eine stärkere und fähigere Journalistin werden, als ich es war.



Das wünsche ich Ihnen von Herzen.