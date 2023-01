„Shotgun Wedding“: Action-Komödie mit Jennifer Lopez „Shotgun Wedding“ zeigt Jennifer Lopez und Josh Duhamel als Paar, das sich auf einer einsamen Insel das Jawort geben will - doch dann wird dieser Plan von al... Janina Heinemann , dpa

Hamburg -Wenn ein Film mit Jennifer Lopez in der Hauptrolle in die Kinos kommt, geht es darin meist ums Heiraten. So auch in ihrer neuen Action-Romantik-Komödie „Shotgun Wedding - Ein knallhartes Team“. Diesmal zieht es Jennifer Lopez alias Darcy mit ihrem Verlobten Tom (Josh Duhamel) auf die Philippinen, wo sie sich im Kreise ihrer Familien auf einer einsamen Insel in einem Luxus-Resort das Jawort geben wollen.