Sido wünscht sich Leben auf dem Boot Sido gilt als Deutschrap-Legende. Das Leben des Künstlers war zuletzt alles andere als ruhig. Für seine Zukunft wünscht er sich allerdings etwas anderes. dpa

ARCHIV - Rapper Sido bei seinem Überraschungskonzert in Hamburg. Jonas Walzberg/dpa

Berlin -Rapper Sido kann sich gut vorstellen, seinen Lebensabend auf einem Boot zu verbringen. „Ich bleibe dann auf diesem Boot und fahr dahin, wo die Sonne ist“, sagte der 42-Jährige im dpa-Interview. „Dann habe ich noch so ein kleines Beiboot, was an Land fahren kann und so Sachen holen kann.“ Der Rapper wolle aber nicht mehr an Land.