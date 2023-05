Siebenstündiges Stölzl-Stück eröffnet das Theatertreffen

Das Theatertreffen in Berlin wird am Freitagnachmittag mit einer außergewöhnlich langen Inszenierung des Regisseurs Philipp Stölzl eröffnet (16.00; vorher 15...

Berlin -Das Theatertreffen in Berlin wird am Freitagnachmittag mit einer außergewöhnlich langen Inszenierung des Regisseurs Philipp Stölzl eröffnet (16.00; vorher 15.15 Begrüßung). „Das Vermächtnis“ ist eine Produktion des Münchner Residenztheaters. In etwa sieben Stunden entwirft das Bühnenstück vom Bayerischen Staatsschauspiel (frei nach dem Roman „Howards End“) ein Sittenbild der New Yorker Gay Community und dreht sich als Gesellschaftspanorama um das womöglich zerbrechliche Erbe des Schwulenaktivismus der 80er. Das Theatertreffen zählt zu den großen Bühnenfestivals. Eine Jury lädt jährlich die ihrer Meinung nach zehn bemerkenswertesten Inszenierungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ein.

2023 kommen die Theaterarbeiten aus München, Wien, Basel, Dessau, Bochum und Berlin. Das Festival läuft bis 28. Mai.

Theatertreffen 2023 - „Zehn bemerkenswerte Inszenierungen der Saison, ausgewählt von einer Kritiker*innen-Jury, geben einen komprimierten Einblick in die deutschsprachige Theaterszene“:

- Residenztheater München: „Das Vermächtnis (The Inheritance)“ von Matthew Lopez aus dem Amerikanischen von Hannes Becker, frei nach dem Roman „Howards End“ von E.M. Forster, Regie und Bühne: Philipp Stölzl

- Volksbühne Berlin: „Ophelia's Got Talent“ von Florentina Holzinger, Konzept und Regie Florentina Holzinger, eine Produktion der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz, Berlin und Spirit in Koproduktion u.a. mit Productiehuis Theater Rotterdam, Tanzquartier Wien

- Deutsches Theater Berlin: „Der Einzige und sein Eigentum“, ein Stück Musiktheater von Sebastian Hartmann und PC Nackt nach Max Stirner, Regie und Bühne: Sebastian Hartmann

- Schauspielhaus Bochum: „Der Bus nach Dachau“ von De Warme Winkel und Ensemble, Konzept und Regie: Vincent Rietveld, Ward Weemhoff (De Warme Winkel); eine Produktion von Schauspielhaus Bochum und De Warme Winkel, Koproduzent Internationaal Theater Amsterdam

- Münchner Kammerspiele: „Nora“, ein Thriller von Sivan Ben Yishai, Henrik Ibsen, Gerhild Steinbuch, Ivna Žic, Deutsche Übersetzung: Tobias Herzberg, Hinrich Schmidt-Henkel, Regie: Felicitas Brucker

- Theater Basel: „Ein Sommernachtstraum“ von William Shakespeare, Deutsch von Angela Schanelec in Zusammenarbeit mit Jürgen Gosch und Wolfgang Wiens, Regie: Antú Romero Nunes

- Burgtheater Wien: „Die Eingeborenen von Maria Blut“ von Maria Lazar, Bühnenfassung: Lucia Bihler und Alexander Kerlin; Regie: Lucia Bihler

- Schauspielhaus Bochum: „Kinder der Sonne“ von Maxim Gorki, Deutsch von Ulrike Zemmer, Regie: Mateja Koležnik

- Burgtheater Wien: „Zwiegespräch“ von Peter Handke, Regie: Rieke Süßkow

- Anhaltisches Theater Dessau: „Hamlet“, Tragödie von William Shakespeare, Fassung von Philipp Preuss unter Verwendung der Übersetzung von Marius von Mayenburg, Regie: Philipp Preuss