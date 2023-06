Sinnlose Gewalt gegen Autos

Dies ist der neueste Teil der humoristischen Kolumne „Finde den Fehler“ von Anselm Neft.



Eine neue Studie brachte ans Licht, dass nur 59 Prozent der Befragten „Linksextremismus“ für gefährlich halten. Dabei hatte man die Umfrage extra kurz nach der Verurteilung der linksextremistischen Straftäterin Lina E. durchgeführt. Was muss noch passieren, damit Deutschland endlich aufwacht?

Zufall, dass sich die Zahl der Zecken in diesem Jahr verdoppelt? Zufall, dass immer öfter gute weiße deutsche Männer wie Till Lindemann, Til Schweiger oder Julian Reichelt öffentlich an den Pranger gestellt werden? Zufall, dass jeder größere Supermarkt „Feine-Sahne-Fischfilet“ anbietet? Und wirklich nur Zufall, dass immer mehr Menschen verarmen, was ja ein sicheres Anzeichen für praktizierten Sozialismus ist?

Maren Kaschner Zum Autor Anselm Neft, geboren 1973 bei Bonn, studierte abseitige Fächer, schrieb seine Magisterarbeit über zeitgenössischen Satanismus, verschliss Jobs vom Tellerwäscher bis zum Unternehmensberater und lebt heute als freier Autor und Schriftsteller in Hamburg. Dort betreibt er den Literaturpodcast „ laxbrunch “ und schreibt Artikel und Bücher. Sein neuester Roman heißt „Späte Kinder“ und ist im Rowohlt-Verlag erschienen. Für die Berliner Zeitung schreibt er die humoristische Kolumne „Finde den Fehler“.

Fragwürdige Statistiken

Wer das glaubt, leidet an der in Deutschland weitverbreiteten „Auf-dem-linken-Auge-blind“-Behinderung. In Wirklichkeit hat sich der Linksextremismus längst weit in die Mitte der Gesellschaft gefressen. Das zeigt sich beispielsweise an einer offensichtlich gefälschten Statistik bei der „Tagesschau“, der zufolge die Anzahl erfasster Körperverletzungen mit linksextremem Hintergrund im Jahresvergleich um 9 Prozent auf 399 gesunken sind. Körperverletzungen durch Rechtsextreme sollen hingegen um über 16 Prozent auf 1013 registrierte Fälle gestiegen sein. Noch unglaubwürdiger: Die Gesamtzahl registrierter Straftaten soll bei Linksextremen um 31 Prozent auf 6976 gesunken, bei Rechtsextremen um fast 7 Prozent auf 23.493 gestiegen sein. Bei solchen Zahlen drängt sich die Befürchtung auf, dass größere Teile der Medien und auch der Polizei mittlerweile von Linksradikalen unterwandert sind.

Selbst wenn das, was das Staatsfernsehen da verbreitet, ein Fünkchen Wahrheit enthalten sollte, so muss man doch bedenken: Rechtsextreme sind für die meisten Biodeutschen völlig harmlos. Sie werden durch eine demokratisch gewählte Partei im Bundestag vertreten, ziehen sich oft anständig an und grüßen freundlich. Linksextreme hingegen bedrohen mit ihren kindischen Gleichheitsfantasien uns alle.

Linksextreme sind für alle Menschen gefährlich

Klar, es soll hier differenziert zugehen: Rechte hauen leider tatsächlich hin und wieder einen Fremdländer oder einen linken Querulanten aus Versehen tot. Da gibt es nichts zu beschönigen. Aber ganz ehrlich: Davor fürchten muss sich doch nur, wer aus oft windigen Gründen die eigene Heimat verlässt oder zumindest so aussieht, oder wer so blöd ist, und sich von Kommunisten oder Anarchisten radikalisieren lässt, oder einfach zur falschen Zeit am falschen Ort sein musste. Mit ein bisschen Feingefühl lassen sich rechtsextreme Gewalttaten vermeiden. Zum Beispiel mit einem präventiv ordentlichen Haarschnitt und notfalls einem kompromissbereiten „Heil“-Ruf zur rechten (!) Zeit.

Ganz anders sieht es mit linken Gewalttaten aus. Welcher mit Schlagstock und Pistole friedlich eine Demonstration bewachende Polizist, kann sich sicher sein, dass er nicht mit Steinen oder Molotowcocktails beworfen wird, nur weil er mit seinen Kollegen mal etwas ruppiger vorrückt? Wo bitte schön soll man als Otto Normalverbraucher seinen SUV oder Porsche in Zukunft parken, damit er nicht Gefahr läuft, auf übelste Weise misshandelt oder gar angezündet zu werden? Welcher Laternenmast ist sicher vor linken Krawallstickern?

Linksradikale Schattenarmee

Nur weil es Linksextreme in der Gesellschaft zu nichts gebracht haben, wollen sie uns anständige Arbeitnehmer dazu nötigen, auf ihren dürftigen Lebensstandard abzusinken – ohne Auto, zweiwöchentlichen Friseurtermin und Einfamilienhaus. Das nennen sie dann Gleichheit, und dazu ist ihnen jedes Mittel recht! Mit Gendersprache fängt es an und endet im Gulag für diejenigen, die sich öffentlich gegen eine saftige Erbschaftssteuer aussprechen.

Längst haben Linksextreme eine gewaltbereite Schattenarmee im Sozialarbeitermilieu aufgebaut. Dort bewaffnen sie sich mit pädagogischen Psychotechniken und schreiben nach Feierabend das Internet und Printmedien voll. Immer mehr Konservative und Rechte klagen über psychosomatische Beschwerden durch die fortgesetzten Mikroaggressionen. Die Gesellschaft darf vor dieser Gefahr nicht länger die Augen verschließen, sondern muss handeln. Neben Aufklärungsarbeit in allen wichtigen Medien und wirklich unabhängigen Stellen zur Erfassung linker Straftaten wäre es sinnvoll, gewaltbereite Linksextreme mit hohen monatlichen Geldzahlungen („staatsfinanzierte Antifa“) in die Mitte der Gesellschaft zurückzuholen. Bei Typen wie Joschka Fischer hat das ja auch geklappt.



