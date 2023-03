„Sisi & Ich“: Historienfilm mit Regenbogen-Anstrich In „Sisi & Ich“ nach einem Drehbuch von Frauke Finsterwalder und Christian Kracht ist Elisabeth von Österreich eine Kaiserin in queerem Kreis - charismatisch... Gregor Tholl , dpa

HANDOUT - Susanne Wolff (l) als Sisi und Sandra Hüller (hinten) als Irma in einer Szene des Films "Sisi & Ich". m GmbH & Co. KG/dpa Bernd Spauke/DCM/Walker+Worm Fil

Wien/Korfu/Genf -In den Kinofilmen der 50er war Romy Schneider als „Sissi“ das hübsche bayerische Mädel, das dem österreichischen Kaiser den Kopf verdreht und mit der Schwiegermutter hadert. Die aktuelle Kaiserin-Elisabeth-Welle brachte seit 2021 die RTL-Serie „Sisi“ mit Dominique Devenport, Marie Kreutzers Kinofilm „Corsage“ mit Vicky Krieps und die Netflix-Serie „Die Kaiserin“ mit Devrim Lingnau in der Hauptrolle hervor. Nun kommt ein Kinofilm, in dem die bald 50-jährige Susanne Wolff die Kaiserin in reiferen Jahren spielt.