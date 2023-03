Skandal-Interview? Warum Hugh Grant nicht pöbelt, sondern aufrichtig ist

Bei den Oscars hat der Schauspieler Hugh Grant ein angeblich respektloses Interview gegeben. Tatsächlich waren die Fragen so dämlich, dass seine Reaktion schon beinahe freundlich ausfiel.

Andie MacDowell und Hugh Grant präsentierten den Preis für das beste Produktionsdesign bei der Oscar-Verleihung in Los Angeles. Chris Pizzello/Invision/AP

Eines der überflüssigsten Genres im Journalismus ist das Schauspieler-Interview. Ganz oben auf der Liste der dämlichen Fragen: „Wie fühlt es sich an, einen Mörder zu spielen?“ Oder auch: „Wie hat sich die Liebesszene mit Johnny Depp angefühlt?“ So etwas in der Art eben, worauf man als Gesprächspartner wohl nur mit irgendwelchen Floskeln antworten kann wie: „Oh, es war sehr aufregend.“