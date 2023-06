Die Berliner Band steht wegen des Verhaltens von Sänger Till Lindemann massiv in der Kritik. Trotzdem steigt sie mit drei Alben in den Album-Charts auf.

Die Debatten zu den Vorwürfen gegen Till Lindemann, den Sänger und Texter der Berliner Band Rammstein, sind ganz offensichtlich den Verkaufszahlen der Gruppe sogar zuträglich. Die Band ist derzeit mit drei Alben in den Charts vertreten – und sie verliert die Gunst des Publikums nicht, sondern gewinnt noch. Das zeigen auch die aktuellen Zahlen dieser Woche, die immer freitags veröffentlicht werden.

Inzwischen hat die Berliner Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Mehrere Frauen werfen der Band vor allem in sozialen Medien vor, im Umfeld von Konzerten unter Drogen gesetzt worden zu sein. Einige behaupten auch, dass Frauen für Sex mit dem Sänger rekrutiert wurden. Die Anwälte der Band weisen die Anschuldigungen zurück und sprechen von unzulässiger Verdachtsberichterstattung und Vorverurteilung. In einer Mitteilung heißt es: „So wurde wiederholt behauptet, Frauen seien bei Konzerten von Rammstein mithilfe von K.o.-Tropfen beziehungsweise Alkohol betäubt worden, um unserem Mandanten zu ermöglichen, sexuelle Handlungen an ihnen vornehmen zu können. Diese Vorwürfe sind ausnahmslos unwahr.“

Diese Woche steht in den Album-Charts der Deutsch-Rapper Apache 207 an der Spitze. Rammstein ist mit drei Alben vertreten. Ihr aktuelles Album „Zeit“ vom Mai 2022 steht nun auf Platz zehn und machte einen großen Sprung nach oben. In der vergangenen Woche stand es auf Platz 29 und war dabei um drei Plätze nach oben geklettert – trotz oder wegen der Vorwürfe. Das Album ist seit 59 Wochen unter den Top 100 der meistverkauften Alben und belegte gleich zu Beginn drei Wochen lang Platz eins.

Auf Platz 20 steht derzeit das Vorgängeralbum „Rammstein“ aus dem Jahr 2019. Es rangierte vergangene Woche auf Position 52, in der Woche davor auf Platz 71. Das Album ist seit 202 Wochen in der Auflistung.

Weltweit etwa 20 Millionen Alben verkauft

Als drittes Album der bekanntesten Band der Neuen Deutschen Härte steht „Mutter“ von 2001 gegenwärtig auf Platz 25 (Vorwoche Platz 61, gestiegen von 93).



Rammstein hat geschätzt bislang 20 Millionen Alben verkauft und gilt derzeit als weltweit erfolgreichste Band aus Deutschland. Die ersten Vorwürfe gegen die Band hat eine Frau am 25. Mai veröffentlicht, seither steigen die Verkaufszahlen.

Vor zwei Wochen brachte Rammstein eine Anniversary-Edition des Albums „Sehnsucht“ von 1997 heraus. Es ist nicht in den Charts vertreten. Nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung wollten das Label und die Band das so. In dem Bericht heißt es, dass Marktführer Universal Music kürzlich beim Branchenverband der deutschen Musikindustrie BVMI vorstellig wurde: Universal wollte ausdrücklich und im Namen der Band, dass ein neu veröffentlichtes und kommerziell potenziell erfolgreiches Album nicht in den Charts aufgelistet würde.

Nach den Vorwürfen gegen Lindemann hat die Plattenfirma Universal die Zusammenarbeit eingeschränkt. In einer Mitteilung heißt es: „Die Vorwürfe gegen Till Lindemann haben uns schockiert und wir haben den größten Respekt vor den Frauen, die sich in diesem Fall so mutig öffentlich geäußert haben.“ Nach Bekanntwerden der Vorwürfe habe das Label „die Marketing- und Promotion-Aktivitäten für die Alben der Band bis auf Weiteres ausgesetzt“.



Klassisches Marketing scheint derzeit auch nicht nötig zu sein, damit bei Rammstein die Verkaufszahlen steigen.